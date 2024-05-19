تصل لـ 32 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر محبو الفنان كاظم الساهر حفله الغنائي المقرر إقامته في مصر يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل وذلك في منطقة هرم سقارة بالبدرشين.

وتم طرح فئات مختلفة من تذاكر الحفل، تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل إلى 32 ألف جنيه، وإليكم القائمة:

- الفئة الأولى تبلغ قيمتها 32 ألفا و160جنيهًا، الفئة الثانية تبلغ قيمة تذاكرها 31 ألفا و200 جنيه.

- الفئة الثالثة 30 ألفا و240 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ 29 ألفا و280 جنيهًا، الفئة الخامسة بـ 28 ألفا و320 جنيهًا.

- الفئة السادسة بـ 27 ألفا و360 جنيهًا، الفئة السابعة بـ 26 ألفا و400 جنيه، الفئة الثامنة بـ 25 ألفا و440 جنيهًا.

- الفئة التاسعة بـ 24 ألفا و480 جنيهًا، الفئة العاشرة بـ 23 ألفا و520 جنيهًا، الفئة الـ11 بـ 22 ألفا و560 جنيهًا، الفئة الثانية عشر بـ 21 ألفا و600 جنيه، الفئة الثالثة عشر بـ 20 ألفا و640 جنيهًا.

- الفئة الرابعة عشر بـ 19 ألفا و680 جنيهًا، الفئة الخامسة عشر بـ 18 ألفا و720 جنيهًا، الفئة السادسة عشر بـ 17 ألفا و760 جنيهًا.

- الفئة السابعة عشر بـ 16 ألفا و800 جنيه، الفئة الثامنة عشر بـ 15 ألفا و840 جنيهًا، الفئة التاسعة عشر بـ 14 ألفا و880 جنيهًا، والفئة 20 بـ 13 ألفا و920 جنيهًا.

- الفئة الـ21 سعر التذكرة 10 آلاف و80 جنيها، والفئة 22 تصل إلى 9 آلاف و120 جنيها.

يذكر أن أخر حفلات الفنان كاظم الساهر في مصر كانت قبل عامين وأقيمت في دار الأوبرا المصرية.