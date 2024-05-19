أحمد سعد بعد لقاء جمعه بـ كريستيانو رونالدو: كان يوم جميل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص المطرب أحمد سعد، على التعبير عن سعادته بحضور مباراة بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، التي أقيمت بين أوليكسندر أوزيك، وتايسون فيوري، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحمد نشر عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه ونجم نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلق: "بصراحة كان يوم جميل".

وعبر صفحته على موقع فيسبوك، نشر صورة تجمعه ونجم الكرة البرازيلية نيمار.

يذكر أن الملاكم أوليكسندر أوزيك، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، بعد فوزه على الملاكم تايسون فيوري، في النزال التاريخي، الذي أقيم في الرياض، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.