محمود الليثى فى سهرة خاصة من العلمين الجديدة مع هبة الأباصيرى.. غدًا

تستضيف الإعلامية هبة الأباصيرى مساء غدٍ الإثنين، نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، على قناة "‏CBC"، حيث تأتي السهرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويكشف الليثي خلال السهرة التي تذاع في التاسعة والنصف مساء، عن العديد من الأسرار والكواليس فى مشواره الغنائي، ويتحدث عن مهرجان العلمين وانطباعه عن التنظيم.



ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.