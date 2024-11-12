أشهر المعاناة.. عمليات جراحية وأزمات صحية تصيب نجوم الفن

عانى عدد كبير من نجوم الفن والغناء خلال هذا العام من تعرضهم لوعكات صحية نقلوا على أثرها إلى المستشفيات، منهم من خضع لإجراء عمليات جراحية، وتسببت في توقف نشاطهم الفني، وتعافوا من تلك الأزمات .

البداية مع النجم أحمد سعد الذى تعرض مؤخرا لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال تلك الأزمة.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي، حيث عاد سعد لأعماله الغنائية بعد أسبوعين من فترة مرضه .



وتعرض مؤخرا الكينج محمد منير لوعكة صحية نقل على أثرها في أحد المستتشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أجرى عددا من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لحاله إجهاد بدنى بسبب الجهد الكبير الذى بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وأيضا حرصه الشديد على المشاركة فى احتفالات أكتوبر، وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء فحوصات طبية.



كما خضع الفنان أحمد رزق لجراحة فى شهر مايو الماضى حيث أجرى عملية جراحية فى الفك، وهو الأمر الذى تسبب فى منعه من الكلام، وقال أحمد رزق حينها فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعد تعافيه من جراحة الفك: إن هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكنى أهملت فيه، ونتيجة لذلك تطلب إجرائى عملية جراحية (زراعة عضم فى الفك) وبالفعل أنا ممنوع من الكلام، والحمدلله حالتى مستقرة".



وأجرى الفنان حميد الشاعري عملية جراحية فى عينه بأحد المستشفيات، الأيام الماضية، ثم غادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته واستكمال العلاج في المنزل، وتمنى له كل متابعيه دوام الصحة والعافية.

أما الفنانة نهال عنبر فأجرت هي الأخرى عملية جراحية دقيقة بمنطقة الكتف، وقالت نهال حينها إنها تعرضت لسقطة قوية على المسرح، وتسبب ذلك في خلع بالكتف، وطلب منها الأطباء إجراء جراحة عاجلة، نظراً لانقطاع بعض الأوتار، لكنها رفضت ذلك، وظنت أنها سوف تتعافى بعد تعاطي الأدوية.

وأضافت نهال أن الألم زاد بشكل غير محتمل لتضطر إلى إجراء تلك الجراحة، وخرجت من المستشفى منذ فترة لقضاء فترة النقاهة داخل منزلها.



ودخل الفنان علاء مرسي يوم 4 من شهر فبراير الماضى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وخضع لإجراء عملية جراحية وذلك بعد معاناته مع أزمة في القولون تسببت في إجرائه لعملية بـ المنظار.

وكشف منذ فترة الفنان محمد فؤاد عن إصابته بالعصب السابع، وأرجع ذلك إلى الحسد الذي تعرض له، وقال فؤاد خلال مشاركته في حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين: ثاني يوم فرح عبد الرحمن كنت لابس جاكت، حد حسدني وقال لي على الجاكت بتاعي إنه حلو مع إني مستلفه.. بعدها اتلوحت، وساعتها طلع جاكت فؤاد بسعر خيالي، صحيت الصبح تعبان.

وتابع حينها: أنا كنت مخبي ده عن الجمهور.. بس أنا الحمد لله بقيت كويس.



وأجرى الفنان تامر فرج عملية جراحية لاستئصال المرارة، بعد فترة من المعاناة الشديدة من الألم، حيث كان رافضا دخول غرفة العمليات، ظناً منه أنه سوف يتحمل تلك الآلام بمساعدة الأدوية المسكنة، لكن بعد تطور الأمر بشكل خطير، نصحة الطبيب المعالج له بضرورة إجراء الجراحة، خاصة أن المرارة ملتهبة بشكل كبير للغاية وبها العديد من الحصوات.

وأجرى فرج تلك الجراحة، بأحد المستشفيات، وتحسنت حالته الصحية بشكل ملحوظ، حيث طلب من الأطباء أن يغادر المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء الجراحة، لكنهم رفضوا ذلك، وأكدوا أنه لا بد أن تمر 48 ساعة على الأقل قبل المغادرة.



وأصيب مؤخرا الفنان صالح العويل بجلطة في المخ أثرت على قدرته على تحريك يده وقدمه اليسرى، وحينها نقل إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، وزاره الفنان ياسر جلال.

كما أُصيب الفنان صبري عبد المنعم بوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى لتلقي علاجه كاملاً، إذ إنَّه كان يعاني من بعض المشكلات في القلب ما أدى إلى إجرائه عملية جراحية.

