شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تظهر كارولين عزمى مع أحمد العوضى من مسلسل فهد البطل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية، لمسلسل فهد البطل الذي يخوض بطولته النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وطرحت Watch it بوستر للفنان كارولين عزمي التي تجسد دور شقيقة العوضي خلال أحداث العمل.

وتلتقى الفنانة كارولين عزمى، بالنجم أحمد العوضى، في مسلسل فهد البطل الذى ينافس فى دراما رمضان 2025، حيث تجسد كارولين شخصية "راوية" شقيقة العوضي لتسجل تعاونها الثانى على التوالي مع العوضى بعدما قدمت معه مسلسل حق عرب في شهر رمضان الماضى.

وحققت كارولين عزمى نجاحاً في مسلسل حق عرب وثنائيتها مع أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل، حيث جسدت دور أنغام والتي أحبت عرب (أحمد العوضى) رغم الاختلافات بينهما في التعليم والثقافة والمستوى الاجتماعى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام. وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "حق عرب" تم عرضه فى رمضان الماضى، وهو من بطوله أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كاروين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.