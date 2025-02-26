شكرا لقرائتكم خبر عن دليل مسلسلات رمضان 2025 للأعمال الصعيدية.. لا يفوتك حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل محبى الدراما الصعيدية لا تفوتك مشاهدة مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان في رمضان 2025، ومسلسل حكيم باشا يعرض على قناة cbc وهو مكون من 30 حلقة.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

وقدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

