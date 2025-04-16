كندة علوش تكشف عن أمنية فنية تحلم بتحقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة كندة علوش عن رغبتها في مشاركة زوجها النجم عمرو يوسف عملًا فنيًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تنتظر النص المناسب الذي يجمعهما سويًا على الشاشة.

وقالت كندة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” مع منى عبد الغني وهبة الأباصيري: “نفسنا نشتغل أنا وعمرو يوسف مع بعض، ولما ييجي ورق مناسب هنعمل ده”.

وأبدت حماسها الشديد لفيلم “درويش” الذي انتهى عمرو يوسف من تصويره مؤخراً، موضحة: “الفيلم كوميدي وأحداثه تدور في زمن الأربعينات، وأنا متحمسة جداً له”. وأضافت أن عمرو يوسف يستعد أيضاً لتصوير فيلم “السلم والثعبان 2” مع المخرج طارق العريان.

كما عبّرت كندة علوش عن سعادتها بتكريمها في “مهرجان أسوان لأفلام المرأة”، مؤكدة أن مشاركتها في العديد من الأعمال التي تناقش قضايا المرأة جعلها تشعر بقيمة هذا التكريم.

وتحدثت كندة عن دورها في مسلسل “إخواتي” الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا لافتًا، مشيرة إلى أن الجانب الكوميدي في العمل هو ما شجّعها على المشاركة فيه.

ويضم مسلسل “إخواتي” كوكبة من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد حاتم، وعلي صبحي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.