هنا الزاهد تنهار بالبكاء وتكشف مفاجآت عن حياتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عبر حسابه على “إنستغرام” برومو الحلقة الجديدة من برنامجه “ABtalk”، والتي تُعرض مساء اليوم (الثلاثاء) على قناته الرسمية عبر “يوتيوب”، وتستضيف الفنانة المصرية هنا الزاهد في حوار صريح ومؤثر.

وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة عن جوانب من حياتها الشخصية والفنية، حيث تكشف عن قدرتها على معرفة ما إذا كانت ستحب شخصاً ما من النظرة الأولى، كما تكشف للمرة الأولى عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها تبلغ 31 عاماً. وعند سؤال أنس لها: “هل جرّبتِ الحب الصحي بعد بلوغك 31 سنة؟”، دخلت هنا في نوبة بكاء متأثرة، خاصة بعدما تحدّثت عن أصعب المواقف التي واجهتها بمفردها.

من جهة أخرى، تواصل الزاهد تصوير فيلمها الجديد “الشاطر”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم أمير كرارة، ويُنتظر عرضه خلال موسم الصيف المقبل. ويتنقّل فريق العمل حالياً بين مواقع التصوير في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث فيلم “الشاطر” في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته كل من: مصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس، الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي.