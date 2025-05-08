دنيا سمير غانم تُعيد تقديم مسرحية مكسرة الدنيا ضمن احتفالات عيد الأضحى

دنيا سمير غانم تعرض "مكسرة الدنيا" لمدة 3 أيام

دنيا سمير غانم تواجه تحدياً كبيراً بمصير السيرك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 11:57 صباحاً - تحتفل الفنانة، مع جمهورها بالمملكة العربية السعودية ، باحتفالات، حيث تُعيد تقديم مسرحيةللمرة الثانية، بعدما سبق وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في، عندما قدّمتها على خشبة مسرح محمد العلي، مطلع شهر يناير الماضي.وتستعد دنيا سمير غانم، لتقديم مسرحية "مكسرة الدنيا"، في مدينة جدة، ضمن فاعليات موسم جدة 2025، وذلك لمدة 3 أيام فقط، وتحديدًا خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو المقبل، إذ جرى فتح باب الحجز مؤخرًا، فيما تتضمن التذاكر 12 فئة.

وتُجسد دنيا، خلال أحداث المسرحية، شخصية "حلويات"، والتي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ ما ذاتها، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

ويُشارك في بطولة مسرحية "مكسرة الدنيا"، بجانب دنيا سمير غانم، كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، عبد الرحمن حسن "ظاظا".

دنيا سمير غانم تترقب طرح فيلم "روكي الغلابة"

وفي سياق آخر، تترقب الفنانة دنيا سمير غانم، طرح فيلم "روكي الغلابة" في صالات السينما، خلال موسم أفلام صيف 2025، ويُشاركها البطولة كلّ من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، فيما يُجسد محمد رضوان خلال الأحداث دور المدرب المسؤول عن تدريب "دنيا"، في رياضة الملاكمة، ويدفعها دوماً للمضي قدماً، كونه يؤمن بموهبتها، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المواقف الصعبة.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

يذكر أن، دنيا سمير غانم شاركت في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "عايشة الدور"، وحققت نجاحاً لافتاً، ودارت أحداثه حول "عايشة"، وهي سيدة مطلقة وأم لبنت مراهقة وطفل، لتواجه حياة يائسة رغم أنها خدومة، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية وشابة مرحة.مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم ، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.