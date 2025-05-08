الملك تشارلز يفتح أبواب منزله الخاص لأول حفل في حديقة القصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 11:57 صباحاً - ترأس الملك تشارلز والملكة كاميلا، أمس، العائلة المالكة البريطانية في أول حفل حدائق لهذا الموسم بقصر باكنغهام. وانضم إلى الزوجين الملكيين في هذا الحدث الأميرة آن، والأمير إدوارد، وصوفي، دوقة إدنبرة، ودوق ودوقة غلوستر.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلن العامة في قصر باكنغهام

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في تقليد ملكي سنوي معتاد، تُقام حفلات الحدائق منذ ستينيات القرن التاسع عشر كوسيلة شكر الملك لأفراد المجتمع على مساهماتهم ومكافأة الخدمة العامة. وتتم دعوة أكثر من 30,000 شخص إلى الاحتفالات كل عام في مواعيد مختلفة.

وفُتحت أبواب القصر لمدعوي حفل الحدائق الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي لبريطانيا، وبدأ الحدث رسمياً بعد ساعة بوصول أفراد العائلة المالكة وعزف النشيد الوطني من قِبل فرقة موسيقية عسكرية.

وفي الداخل، تمت دعوة ضيوف حفل الحديقة لتناول حلويات كالكعك، وشرب الشاي، والتجول في حدائق القصر.

ووفقاً للموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية "تجول أفراد العائلة المالكة بين الضيوف في ممرات. كلٌّ منهم سلك مساراً مختلفاً، وقُدمت عروض فنية".

وبدا الملك تشارلز أنيقاً ببدلة وقبعة رسمية، ملتزماً بقواعد اللباس في حفلات الحديقة، وتألقت الملكة كاميلا بإطلالة زرقاء داكنة من كريستيان ديور مع قبعة عريضة الحواف من فيليب تريسي.

كما اختار العديد من الحضور ارتداء الزي الوطني أو الزي الرسمي، بينما ارتدت نساء العائلة ملابس نهارية مع قبعة صغيرة.

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معرض فني يضم 70 لوحة عن الملك تشارلز

الملك تشارلز بدأ في الاستعداد لحفل الافتتاح الصيفي لقصر باكنغهام، الذي يُقام من 10 يوليو إلى 28 سبتمبر. وقد قرر أن يُقيم به معرضاً فنياً ضخماً؛ احتفاءً بالفنانين الذين وثّقوا زياراته الخارجية، وستُعرض 70 قطعة فنية أبدعها 42 فناناً، العديد منها لم يُعرض علناً من قبلُ.

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كشف الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، عن عرض لوحات فنية رسمها كبار الفنانين الذين رافقوه في العديد من جولاته حول العالم، على مَر السنين، وذلك توثيقاً لمسيرته الملكية.

بدأت القصة في ربيع عام 1985، عندما دعا أمير ويلز آنذاك، على نفقته الخاصة، الفنان البريطاني جون وارد للانضمام إليه في زيارة إلى إيطاليا ورسم كل ما رآه، ومن وقتها وحتى يومنا هذا، ومازال تشارلز محتفظاً بهذ التقليد. ورغم وجود الصور الفوتوغرافية، إلا أنه يفضّل هذه الطريقة التي تجمع بين التوثيق والفن والتراث.

ومؤخراً، وثّق الفنان فريزر سكارف أفضل لحظات زيارة تشارلز التي استمرت أربعة أيام إلى روما في أبريل، إلى جانب الملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، على جهاز iPad الخاص به.

وتم تنظيم هذا المعرض الفريد من قِبل إيرل روسلين، السكرتير الشخصي للملك والملكة، والذي حرّر كتاب "فن السفر الملكي: رحلات مع الملك"، وأوضح في بيان: "بدعوة فنان للانضمام إلى جولة ملكية عام ١٩٨٥، بدأ الملك تقليداً استمر من دون انقطاع حتى يومنا هذا".

وتابع: "كان بعضهم في بداية مسيرته المهنية، والبعض الآخر كان له اسمٌ لامع، ولكن كلهم اجتمعوا على الامتنان للمغامرة الفنية التي لا تُنسى".

وسوف تضم المجموعة التي تُعرض في افتتاح "باكنغهام"، الفنان ريتشارد فوستر، الذي انضم إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا في جولة استمرت 11 يوماً إلى تشيلي والبرازيل والإكوادور عام 2009. وقد رسم لوحة للزوجين وهما ينظران إلى البحر وسط المناظر الطبيعية لجزيرة نورث سيمور غير المأهولة في جزر غالاباغوس.

في الوقت نفسه، تضم المجموعة المعروضة أيضاً سوزانا فاينز، التي التقطت سلسلة من الصور خلال زيارة تشارلز- عندما كان أمير ويلز- إلى هونغ كونغ بمناسبة تسليم المستعمرة البريطانية آنذاك إلى الصين عام 1997.للمزيد من الأخبار: أمير وأميرة ويلز يكشفان عن رياضة مفضلة لدى الأميرين جورج ولويس

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