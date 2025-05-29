شكرا لقرائتكم خبر عن تانيا قسيس تطرح أغنية خلينى معاك باللهجة المصرية فى أجواء رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "خليني معاك"، والتى تعد ثالث تجربة غنائية لتانيا باللهجة المصرية، وهي من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وطرحتها تانيا قسيس على موقع يوتيوب وعدد من منصات الأغانى.

يذكر أن أغنية "خليني معاك" تمثل ثاني تعاون فني بين تانيا قسيس والملحن عمرو مصطفى، بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيتهما الأولى "حكايتك فيا"، والتي كانت انطلاقة مميزة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

هذا التعاون المتجدد يعكس الكيمياء الفنية بين تانيا والملحن عمرو مصطفى، وقدرتهما على تقديم أعمال تجمع بين الإحساس العالي والكلمات المعبرة، مما يجعل الأغاني قريبة من قلوب المستمعين.

وتقول كلمات أغنية خليني معاك:

خليني معاك

وأنا معاك

بتعلم أعيش

أجمل إحساس

من يوم قابلت

وأنت بقيت في عنيا

الدنيا وكل الناس

في نفس السياق، تواصل تانيا قسيس من خلال أغنية "خليني معاك" تقديم ألوان غنائية متنوعة، وتظهر مرة أخرى قدرتها على التعبير باللهجة المصرية بصدق وإحساس عال، وهو ما يعكس حرصها الدائم على التقرب أكثر من الجمهور المصري والعربي بشكل عام.