"ماضي وفات".. نوال الزغبي تطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد"يا مشاعر"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي احدث اعمالها الفنية و هي أغنية تحمل إسم "ماضي وفات"، و ذلد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "ماضي وفات" من كلمات أحمد حسن راؤول، الحان أحمد زعيم، توزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس و ماستر ماهر صالح.

الكليب يتسم بالبساطة والجمال، وهو عبارة عن جولة في كواليس جلسة التصوير الخاصة بالألبوم الجديد، وقام بإخراجه رامي نبها.

هذا وتتحضر نوال لغناء "ماضي وفات" و "يا مشاعر" للمرة الأولى على مسرح Casino de Paris يوم الجمعة 13 حزيران الحالي.

و تقول كلمات الأغنية

"مش هتقدر يوم تنسانى ومهما تقول دى ماضى وفات

فى قلبك سايبه فيك علامات

أنا اللى مبتنسيش بحجات

حكايتى معاك ف آخر فصل

ولو تجيب الف مكانى وناس

من المغرب ناس من الشرق

تحكم ع اللى فات بالحرق

هتفهم بكره ايه الفرق مابين تقليد وبين الاصل

لو لفيت ١٠٠ سنه ولا هتشوف زى أنا

عيش دور المسكنه كدب حقيقى

فيك مليون مشكله سكك متقفله

وانا عايشه مكمله عارفه طريقى

فاكرنى خلاص هموت بعدك

ادينى بعيش وكله تمام

وبعرف عادى جدا انام

مبتهزش باى كلام

حفظت خلاص بتاع حكيات

لا عمرك يوم وفيت وعدك

ولا عملت لحياتنا حساب

حضورك زى عدمه غياب

خلاص شكرا قفلنا الباب

فيه عمر جديد وحبك مات"

