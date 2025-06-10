جيف بيزوس يستثمر 42 مليون دولار لبناء ساعة تدوم 10 ألاف سنة..فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - استثمر جيف بيزوس 42 مليون دولار لبناء ساعة استثنائية داخل جبل، مصممة لتدق مرة واحدة فقط في السنة على مدار 10,000 عام قادمة.



يُعرف هذا المشروع باسم "Clock of the Long Now" أو "10,000-year clock"، ويهدف إلى أن تدوم أكثر من البشرية نفسها، حيث اقترح عالم الحاسوب والمخترع داني هيليس هذه الفكرة عام 1995.

تخيل داني ساعة تدق مرة واحدة فقط في السنة، بعقرب خاص يتحرك كل 100 عام وجرس يرن مرة واحدة كل 1000 عام. كان هدفه إنشاء جهاز لقياس الوقت يستمر في العمل لمدة 10,000 عام، وبعد سنوات من التخطيط والتصميم، اكتمل التصميم النهائي، ويجري تصنيع أجزاء الساعة.

يجري بناء الساعة في جبال سييرا ديابلو غرب تكساس، على أرض يملكها جيف بيزوس، وصُممت لتدوم لآلاف السنين، وستعمل وفقًا لتغيرات درجة حرارة الأرض الطبيعية. ستضم الساعة خمس غرف كبيرة، تُخلّد كل منها ذكرى سنوية مهمة: السنة الأولى، والسنة العاشرة، والسنة المئة، والسنة الألف، والسنة العاشرة آلاف.

لم يُحدد تاريخ الانتهاء من بناء الساعة، فموقعها ناءٍ للغاية، ويتطلب الوصول إليها مشيًا طويلًا، وهو ما يُلهم التأمل العميق.

