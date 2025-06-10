في ليلة لا تُنسى... روتانا تفاجئ فنان العرب محمد عبده بعيد ميلاده على مسرح الخبر أرينا

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة مفاجئة ومميزة من مجموعة روتانا للموسيقى، وبقيادة رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي، تم الاحتفال بعيد ميلاد "فنان العرب" محمد عبده خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فعالية حملت عنوان "عيدكم الخبر"، خلال الحفل الكبير الذي دشّن مسرح "الخبر أرينا" في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

المناسبة جاءت برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف روتانا، وحظيت بحضور جماهيري كثيف، خاصة أن تذاكر الحفل كانت قد نُفدت بالكامل قبل موعده بثلاثة أسابيع، ما جعل من الحفل لحظة فنية استثنائية. وقد عبّر محمد عبده عن امتنانه للمفاجأة التي أُعدّت له، موجّهًا الشكر لكل من شارك في تنظيمها، وللجمهور الذي واكبه ودعمه طوال أكثر من نصف قرن من الإبداع والتألق، الذي خطّ فيه مسيرة الأغنية السعودية بريشة من ذهب.

عند وصوله إلى مسرح "الخبر أرينا"، كان في استقباله الأستاذ سالم الهندي، حيث شاركا أهل الإعلام وصنّاع المحتوى لحظة تدشين هذا الصرح الفني الجديد، وتطرّق محمد عبده خلال اللقاء للحديث عن ألبومه الجديد الذي صدر مؤخرًا بعنوان "أحد سأل عني 2025".

وفي ليلة طربية ساحرة، أطل "فنان العرب" على المسرح بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية، وبدأ فقرته الغنائية بأغنية "صوتك يناديني"، متبوعة بمجموعة من أشهر أعماله، منها: يا غايبه، أنت السما، أرفض المسافة، بنت النور، يا جنة الدنيا، على البال، مجموعة إنسان، كل ما نسنس، ابعتذر، لي ثلاث أيام، أبي منها الخبر.

وسط هذا الجو الغنائي المميز، صعد الأستاذ سالم الهندي إلى المسرح ليفاجئ محمد عبده بمناسبة عيد ميلاده، حيث رافقه لتقطيع قالب الحلوى احتفالاً بعامه الجديد وسط تصفيق الجمهور.

وكانت من بين الحضور الفنانة السعودية الشابة زينة عماد، صوت روتانا الصاعد، والتي سبق أن شاركت "أبو نورة" في عدد من حفلاته ضمن مواسم الرياض، حيث تمنّت له، إلى جانب الجمهور ورعاة الحفل Flynas و Code Red، دوام الصحة وطول العمر، وأن يظل كما اعتادوه دائمًا: رمز الأغنية السعودية الكبير، ومصدر إشعاع فني لا يخبو.





