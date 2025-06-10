بعد إنتظار طويل..إليكم موعد طرح ألبوم نجوى كرم المنتظر

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حماس متابعيها من خلال متشور شاركته معهم عبر حسابها الخاص، أعلنت من خلاله عن موعد طرحها للألبوم الجديد، حيث ظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يتبادلون ظرفاً لونه احمر ليصل في النهاية إلى شخص يفتحه و يعلن من خلاله عن أن الألبوم سيصدر في 15 حزيران.



وكانت طرحت نجوى كرم، أحدث أعمالها الفنية، أغنية "زين الزين"، من ألبومها الجديد، وذلك على يوتيوب.

أغنية "زين الزين" من كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج بيار خضرا، ويتضمن لوحات فنية راقصة رائعة.

وتقول كلمات الأغنية:

​​​​"ويلي يا ويلي من الحُبّ يا ويلي

ضيعت من شفتك نهاري وليلي

يا سيد الكلّ علينا كل ما انت تطلّ

نقوم و نضرب تحية ونرميلك فلّ

وكل ما حدّ يسأل عن الشبّ المهيوب

توقف الناس تأشر و عليك تدلّ

زين الزين زين الزين

مثلك انت مافي اتنين

انت احلى من هالدنيا

مو بس بضعف ضعفين

انت الاول انت الاول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين

لو لفّ العالم ما لاقي بشخصيك

يا ابن العزّ واصل للسما صيتك

شامخ ما تميل ولو فيك الأرض تهتزّ

مخلوق انت بهالدنيا حتى تنعزّ

وكل ما حدّ يسأل عنّك يا ابن الأصول

ارفع راسي وشوف حالي فيك واعتزّ

