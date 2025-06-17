هل تعود ملكة جمال لبنان السابقة للإستقرار في بلدها؟

ميرنا وليد - بيروت - أكدت ملكة جمال لبنان السابقة كارن غراوي أنه لا تفكر بالعودة إلى لبنان بعد أن قررت مؤخراً الإستقرار وعائلتها في ألمانيا.
وقد طرح عليها أحد المتابعين سؤال حول إمكانية عودتها للبنان، فردت عليه: "للصراحة لا، زوجي يعمل هنا ونحن مستقرون، ولكن سنزور لبنان بالتأكيد".
وكانت قد أعلنت ملكة جمال لبنان 2013 أنها هاجرت من لبنان إلى ألمانيا، حيث قررت أن تعيش مع زوجها وابنها الصغير أمير. وأشارت خلال ردها على اسئلة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنها تمتلك الجنسية الالمانية وقررت أن تعيش في هذه الفترة في جنوب ألمانيا، وأضافت أن المدينة التي تعيش فيها جميلة جداً بطبيعتها وأن الناس فيها ودودون، وأكدت أن عالم الأضواء والتلفزيون لم يعد أبداً من أولوياتها.
يذكر أن كارن هي مهندسة ديكور، وعملت في مهنتها بعد اللقب.
