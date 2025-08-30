كيم كارداشيان في فينيسيا وتحصل على جائزة إنسانية.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:02 مساءً - مع استمرار توافد النجوم والمشاهير على مدينة فينيسيا الإيطالية للمشاركة في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، جذبت المدينة الإيطالية الساحرة حفلاً آخر لا يتعلق بالمهرجان بل يتعلق بالأعمال الإنسانية، والذي كانت كيم كارداشيان نجمته حيث حصلت على تكريم هناك.

كيم كاراشيان تتلقى جائزة إنسانية لجهودها في إصلاح السجون

https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جائزة مرموقة لعمل إنساني ظلت تعمل عليه لسنوات، تحديداً منذ عام 2018 وحتى 2021، حيث كُرِّمت في حفل جوائز ديان فون فورستنبرغ DVF في مسرح غولدونيا في فينيسيا ليدو لعملها الإنساني في مجال إصلاح السجون. قدّم لها الجائزة كريس يونغ، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد العمل على قضيته التي انتهت بإطلاق سراحه.

ومن الجدير بالذكر أن فون فورستنبرغ هي مصممة أزياء بلجيكية، تبلغ من العمر 78 عامًا، وفاعلة خير، ابتكرت فستان اللف الشهير في سبعينيات القرن الماضي، وقد أصبح هذا الفستان رمزًا لتحرير المرأة، وعنصرًا أساسيًا في خزائن ملابس مشاهير مثل ميشيل أوباما، كيت ميدلتون، ومادونا.

وقد شاركت كيم صورًا من إطلالتها بالحفل من خلال ستوري حسابها على إنستغرام، حيث أبدى معجبوها إعجابهم عبر الإنترنت بإطلالة "ستار تريك" وكونها "غريبة على ما اعتادت كيم ارتداءه في الظهور.

يمكنك التعرف إلى: كيم كارداشيان تحتفل بتخرجها في كلية الحقوق.. أصبحت محامية بعد رحلة دراسية استمرت 6 سنوات

كيم كارداشيان وقضايا إصلاح السجون

https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أنه في عام 2018 قامت نجمة برنامج تلفزيون الواقع بزيارة سجن كاليفورنيا للنساء مع عدد من حراسها الشخصيين وجالت في ساحات السجن وغرف المعيشة، وهناك التقت كيم 15 امرأة وتحدثت إليهن عن حياتهن وراء القضبان ومخاوفهن بشأن العودة إلى المجتمع بعد إطلاق سراحهن. وأفادت الأنباء أنها جالت في المرفق الذي يضم حوالي 1800 نزيلة، لعدة ساعات.

وجاءت زيارة كيم إلى السجن، في إطار مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها للسجينات، علماً أنها سبق وقامت بزيارة إلى البيت الأبيض في العام نفسه للقاء الرئيس دونالد ترامب لمناقشة قضايا إصلاح السجون.

للمزيد من الأخبار: ماذا تفعل كيم كارداشيان في السجن

كيم كارداشيان تحقق حلمها في إصلاح السجون

https://www.instagram.com/p/DHwE7IyRRRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHwE7IyRRRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHwE7IyRRRJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خضعت كيم كارداشيان يوم 27 مارس الماضي، لامتحان المسؤولية المهنية متعدد الولايات (MPRE) في لوس أنجلوس، حيث ووفقاً للمؤتمر الوطني لامتحانات المحاماة، يُشترط الحصول على درجة النجاح لممارسة القانون في كاليفورنيا.

وتُعد هذه الخطوة هي واحدة إضافية اتخذتها نحو مهنة المحاماة منذ أن كشفت أنها تسير على خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان عام 2019. ورغم أنها لم تتقدم بعد لامتحان المحاماة، إلا أنها أمضت السنوات القليلة الماضية في العمل على إصلاح العدالة الجنائية ومساعدة العديد من الأشخاص على تخفيف أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وقد صرّحت، أثناء حديثها في قمة تايم 100 عام 2023، بأنها ستتخلى عن برامج تلفزيون الواقع؛ للتركيز على مسيرتها القانونية، وقالت، مشيرةً إلى عملها في إصلاح العدالة الجنائية: "سأكون سعيدةً بنفس القدر لو كنت محاميةً متفرغةً. لقد فتحت هذه الرحلة عينيّ كثيراً. يصبح الأمر مُرهقاً للغاية لأن هناك الكثير مما يجب القيام به".

وفي مايو، كشفت كيم عن تخرجها من برنامج دراسة المحاماة، وذلك في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها على حسابها على إنستغرام. وجاء ذلك بعد أن استغرقت كيم ست سنوات لإكمال البرنامج بدلًا من أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل، وارتباطاتها الفنية.

ونشرت كيم لمحة عما بدا أنه حفل تخرج في فناء منزلها، حيث تجمع أقرب أصدقائها وعائلتها للاحتفال بهذه المناسبة الهامة في رحلتها القانونية.

وكتبت كيم عبر حسابها على انستغرام: "لقد تخرجت أخيرًا في كلية الحقوق بعد ست سنوات"، ووثقتها بصورة وهي ترتدي قبعة التخرج على خشبة المسرح.

قد ترغبين في معرفة كيم كارداشيان على بُعد خطوة واحدة من ممارسة المحاماة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».