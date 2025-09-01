هل تدخل أمال ماهر عالم التمثيل؟.. الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - تصدرت الفنانة آمال ماهر ترند مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث "غوغل"؛ بعد ظهورها في بثٍ مباشر عبر منصة "تيك توك" وذلك في مشاركتها للمرة الأولى على التطبيق الشهير؛ ردت من خلاله على أسئلة جمهورها، كاشفة عن نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة؛ وحقيقة دخولها لمجال التمثيل.

هل ستدخل أمال ماهر مجال التمثيل؟

أكدت النجمة أمال ماهر أنها لا تفكر في خوض تجربة التمثيل حاليًا، فهو ليس ضمن مشروعاتها الفنية، مشيرة إلى أن هذا المجال يتطلب استعدادًا وجهدًا كبيرًا؛ حيث قالت: "عمري ما شفت نفسي ممثلة، والموضوع بالنسبة لي صعب، لكن لو اتعرض عليّ بشكل جاد هكون محتاجة أجهز نفسي كويس، لأن أصعب ما في الأمر هو التحضير له".

وعن نشاطها الفني، كشفت آمال ماهر عن أنها ستلتقي بجمهورها قريبًا من خلال مشاركتها في افتتاح "مهرجان الموسيقى العربية"، مؤكدة أنها لن تغيب عن جمهورها مرة أخرى، وأنها ستواصل الإعلان عن مواعيد حفلاتها خلال الفترة المقبلة.

التعليقات تُشجع على خوض تجربة التمثيل

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تعلق من خلالها آوتكشف عن موقفها من خوض تجربة التمثيل؛ خاصةً بعد أن ظهرت ملامح موهبتها عبر الأداء المؤثر في كليب أغنية "مضمونة" من ألبومها الأخير "حاجة غير" الذي طرحته على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى مؤكدة أن التجربة لم تكن في حسبانها، لكنها بدأت تفكر فيها فعلياً إثر التفاعل الكبير من الجمهور الذي طالب برؤيتها في أعمال تمثيلية.

وقالت آمال ماهر خلال لقائها مع "ET بالعربي: "ماكنتش متخيلة إنّي ممكن أمثل وكان يدوب لو حاجة بسيطة في كليب بعد الألبوم الجديد، ولكني رأيت تعليقات كثيرة تشجعني وتقول أني لازم أجرب التمثيل، إلا أني أري الممثلين يتعبوا جدًا الحقيقة، وأنا في كليب واحد هلكت، فما بالك لو مثلت في فيلم كامل أو مسلسل فهذا أصعب بكثير".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وعلى مدى سنوات مضت، أكدت آمال ماهر مراراً أنها لا تفكر في التمثيل، معتبرة أنه خارج حساباتها حالياً، بسبب خجلها وارتباكها أمام الكاميرا، وإيمانها بأن تركيزها يجب أن يبقى على الغناء فقط، حيث تردد في عام 2015 رغبتها في تجسيد شخصية الراحلة وردة في عمل فني ولكنها نفت وقتها الأمر مشددة على أن التمثيل مشروع مؤجل وليست مؤهلة له في تلك المرحلة".

أطلعوا على بين تجاهل الألقاب واحتمال الزواج.. آمال ماهر تعود بـ "حاجة غير"

آمال ماهر تحتل الترند بـ "حاجة غير"

وكان ألبوم الفنانة آالجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير" قد تصدر قائمة الترند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة، وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما عكس جماهيرية آالكبيرة ونجاحها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة. واستطاعت النجمة أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرًا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرًا في ظل هذا الزخم الموسيقي.

واعتمدت في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

ألبوم آمال ماهر

يضم الألبوم 10 أغاني تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات أمال ماهر، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية أمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.

وقد تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.

بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.

قد يعجبكم ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».