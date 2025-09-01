ظهور مميز لـ بسمة بوسيل بحفل أمفار فينيسيا 2025.. هكذا أطلت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار لها خلال حضورها حفل أمفار فينيسيا الخيري amfAR الذي يجمع العديد من النجوم والمشاهير؛ دعماً لقضية إنسانية وهي القضاء على مرض فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"؛ وذلك على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82.

هكذا أطلت بسمة بوسيل في حفل أمفار فينيسيا!

شاركت النجمة بسمة بوسيل من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدد من الصور وذلك من إطلالتها في حفلالخيري؛ حيث ظهرت خلال الحفل بفستان أبيض بدون أكمام، ومزود بفتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها، مع حجاب أعلى شعرها؛ وأكملت إطلالتها معتمدة مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وعلقت على الصور قائلة: " أضواء وألماس في حفل amfAR في فينيسيا، احتفالًا بالموضة والسينما والكفاح من أجل غدٍ أفضل".

https://www.instagram.com/p/DOCUFS9COZq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCUFS9COZq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOCUFS9COZq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بسمة بوسيل تتعرض لانتقادات بسبب مقطع فيديو

وكانت الفنانة، قد تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تصويرها مقطع فيديو جديداً لأغنية "أبو حب" التي سبقت وطرحته قبل نحو شهرين، وقاربت على نصف مليون مُشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، حيث زعم قطاع من الجمهور، أنّ جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخراً، كانت من داخل مسجد الحسن، الأمر الذي ينتهك حُرمة الأماكن المُقدسة.

وبدورها، حرصت والدة بسمة بوسيل، السيدة خديجة الرحموني، على التصدي لتلك الانتقادات التي تتعرض لها ابنتها، معتبرة إياها أنّ هناك حملة تستهدفها وتسعى لإسقاطها، مؤكدة أنّ "بسمة" لم تصور مقطع الفيديو محل الجدل، من داخل مسجد الحسن كما يزعم البعض ولكنها صورته بقلعة صلاح الدين.

تفاصيل ألبوم "حلم"

وكانتقد طرحت ميني ألبوم يحمل عنوان "حلم" عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، ويضم 6 أغنيات متنوعة تعاونت خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين. وجاءت الأغاني كالتالي: "أبوالحب": كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، توزيع جلال حمداوي، "هو اللي نسيني": كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، توزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفى رؤوف.

بالإضافة إلى أغنية "ليه كده؟": كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع جلال حمداوي، "يا خسارة": كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، "وصلتني شي أخبار": كلمات يونس أدامه، ألحان محمد رفاعي، توزيع أمين هواري، "حلم": كلمات وألحان وتوزيع ندى أزهري.

حفل أمفار فينيسيا 2025

في سياقٍ آخر، شارك في حفلالمقام على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في أرسنال دي فينيسيا، العديد من النجوم والمشاهير من صناعة الترفيه، وفي هذا العام جاء من أبرزهم باريس جاكسون، كولمان دومينغو، جود لو، أفان جوجيا مع المغنية هالسي، آفا ماكس، إيفان لوينشتاين، كيفن سبيسي، لوسي لوينشتاين، ماريا براز، ماريا بورغس، ناثان ميتشل، ليوني هان، كارول آشر، سيمون دي بوري، ليدي مونيكا باكاردي، شانتال موناجان، بالإضافة للعديد من الوجوه المصنفة كنجوم الصف الأول.

