أحمد صلاح السعدني يتحدث متأثرًا عن آلم فقدان زوجته.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:07 مساءً - تصدر الفنان أحمد صلاح السعدني ترند مؤشرات البحث "غوغل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قام الإعلامي الإماراتي أنس بوخش بنشر برومو الحلقة الجديدة من برنامجه الشهير "ABtalk"، والمقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء ويحل فيها أحمد ضيف.

أحمد صلاح السعدني يتصدر الترند

تحدث أحمد صلاح السعدني خلال الحلقة بصراحة عن جوانب عديدة من حياته الفنية والشخصية، كاشفًا عن أهم الأشياء التي تعلمها من والده النجم الراحل صلاح السعدني، بالإضافة إلى حديثه عن مهنة التمثيل ومدى تأثيرها على مشاعر البشر من حيث الحزن أو الفرح.

ومن اللقطات اللافتة عندما سأله أنس بوخش، عن دوره كأب في مسلسل "لام شمسية" وكأب في الحياة، رد أحمد السعدني قائلًا: "في مشاهد عملتها بالمسلسل، عملتها بالحياة بعد 3 شهور".

تأثر أحمد السعدني عند السؤال عن أم أولاده

وبسؤاله عن حياته وما مر بها بعد خسارة أم أولاده؛ ردمتأثرًا: "هي اللطشة دي، وكان معايا الولاد" وأكمل حديثه.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي السعدني مع هذا المقطع وأبدوا حماسهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن أحمد صلاح السعدني وحياته الشخصية.

أحمد السعدني مع دينا الشربيني في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

تفاصيل مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

يواصلتصوير مسلسله "لا ترد ولا تستبدل"؛ الذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة استعدادًا لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تدور أحداثه في إطار إجتماعى، يحمل قضية هامة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح فيما يشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وكلُ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.

تعاون دينا الشربيني وأحمد السعدني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، يعيد إلى الأذهان الكيمياء اللافتة التي جمعتهما في مسلسل "زي الشمس"، حيث شكّل الثنائي محوراً درامياً قويًا نال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء وقت عرضه في موسم دراما رمضان 2019، وشارك في بطولته عدد النجوم أبرزهم: ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد مالك، جمال سليمان ومحمد علاء وآخرون.

"لام شمسية" آخر أعمال أحمد السعدني

أمافكانت آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولة العمل إلى جانب أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل على البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كما أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

يمكنكم متابعة أحمد السعدني يتحدث بصراحة عن علاقته بمي عز الدين

