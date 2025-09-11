"مني أنا" ألبوم جديد لناصيف زيتون.. والبداية مع "مزعلا" و"قمر قمر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - أفرج النجم ناصيف زيتون عن أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "مني أنا "، بعدما كان قد طرح مؤخرًا أغنية "حلوة"، عقب حملة ترويجيّة أطلقها عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وترافق هذا الإصدار مع فيديو بعنوان “Spend a Day with Nassif” نشره على قناته الرسميّة عبر تطبيق الموسيقى العالميّ "يوتيوب".

حياة ناصيف الشخصية في ألبومه الجديد

ويستعرض الفيديو الأوّل الذي نُشِر حياة ناصيف على طبيعتها، على أن تتبعه مجموعةٌ من الفيديوهات الأخرى. ويضمّ الفيديو لقطات عفويّة تُظهر جوانب حقيقيّة من شخصيّته، وسط لحظاتٍ مضحكة ومؤثّرة تعكس طابعًا قريبًا من الجمهور.

في الفيديو، أوضح ناصيف سبب إطلاق عنوان "مني أنا" على ألبومه قائلاً إنّ هذا الألبوم الأقرب إليه، إذ وضع فيه لمساته الشخصيّة، وهو من إنتاج شركته الخاصّة T Start.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Zeytoun‏ (@‏nassifzeytoun‏)‏

"مزعلا": نكهة الـNew Disco

وبالعودة الى تفاصيل العملَين اللذين أبصرا النور اليوم، فإنّ الأغنية الأولى، تحمل عنوان "مزعلا" وهي أغنية إيقاعيّة باللهجة اللبنانيّة، من كلمات مازن ضاهر، ألحان Ilyas وتوزيع عمر صباغ. ويحمل العمل طابعاً عاطفيًّا مميّزًا بنكهة الـNew Disco وتتحدّث الاغنية عن محاولة تسوية الأمور وتجديد العلاقة بين الحبيبَين.

"قمر قمر": غزل بلمسة خليجية

أما الأغنية الثانية، "قمر قمر"، فهي مميزة وفريدة من نوعها، إذ تمزج بين الحضارات والثقافات المختلفة، مع لمسة من اللهجة الخليجيّة البيضاء. الأغنية غزلية بامتياز، من كلمات خالد فيرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع.

وقد صُوّرت الاغنيتان على طريقة المقاطع المصوّرة (Visualizers) تحت إدارة المخرج حمزة مقداد بطريقة شبابيّة ومليئة بالطاقة الايجابيّة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Zeytoun‏ (@‏nassifzeytoun‏)‏

استراتيجية مبتكرة لترويج الألبوم

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون اعتمد أسلوبًا مبتكرًا وتدريجيًا في طرح أغاني ألبومه الجديد، حيث سيُطلقها على مراحل متعددة. وفي كل مرحلة، سيقدّم أغنيتَين اثنتَين، ممّا سيُتيح للجمهور فرصة التّفاعل مع كلّ عملٍ على حدة، ويزيد من التشويق والترقّب لإصدارات الألبوم المُقبلة.

يُذكر أنّ ناصيف كان قد أطلق منذ شهر يونيو الماضي شعارًا جديدًا خاصًّا به باللون الأخضر النيوني وقد ترافق مع حملة ترويجيّة خاصّة بالالبوم.

