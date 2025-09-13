بعد ظهورها معه.. أحمد سعد يحتفي بابنته: أعظم إنجازاتي في الحياة

ابنة أحمد سعد: "قضيت وقتاً رائعاً مع والدي"

أحمد سعد يرد على ابنته

https://www.instagram.com/p/DOhCqVejYpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOhCqVejYpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOhCqVejYpA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت "جودي" قد قالت خلال حوارها في برنامج "معكم"، إنها اكتسبت حب الغناء عن والدها، لكنها تغني بلغات مختلفة. موضحة أنها تتعامل مع الموهبة كفرصة يمكن أن تظهر أحياناً أمام الجمهور، وإذا كان مقدراً لها أن تسلك هذا الطريق؛ فسيكون بإرادة الله.

هل سيحترف أبناء أحمد سعد الغناء؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 07:02 مساءً - لفتت "جودي" ابنة المطربأنظار الجمهور، بالتزامن مع ظهورها التلفزيوني الأول مع والدها في برنامج "معكم"، للإعلاميةحيث فوجئ بظهورها داخل الأستوديو، بتخطيط مُسبق من فريق البرنامج، وشدت بأغنية أجنبية، أبرزت من خلالها حجم موهبتها في عالم الغناء، والتي حظيت بإشادات واسعة من قِبل الجمهور عبْر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.ومن جانبها، أعربت "جودي" عن سعادتها البالغة بتلك التجرِبة التلفزيونية الأولى، لاسيّما وأنها جمعتها بوالدها أحمد سعد؛ حيث نشرت مقاطع فيديو وصوراً من كواليس ظهورها في برنامج "معكم"، عبْر حسابها على "إنستغرام". وعلقت عليها بقولها: "لقد قضيتُ وقتاً رائعاً على الإطلاق، في مقابلة الشخص الوحيد منى الشاذلي، برفقة والدي العزيز. شكراً لك على استضافتي كجزء من هذا العرض الجميل. أحبك".وبدوره، احتفىبابنته "جودي" وظهورها المميز معه في البرنامج، حيث رد عليها بقوله: "روح قلبي وشقى عمري وأعظم إنجازاتي في الحياة".وعن الانتقادات التي يتعرض لها والدها من وقتٍ لآخر، عبْر منصات التواصل الاجتماعي، أكّدت أنها لا تتأثر سلباً؛ إذ ترى أن والدها يتعامل معها بشكل إيجابي ويجعلها وسيلة للتطوُّر والتحسُّن. واصفة إياه بقولها: "شخص لطيف جداً، يعرف كيف يستفيد من النقد ليصبح أفضل دائماً".يمكنك قراءة.. كيف فاجأ أحمد سعد زوجته علياء بسيوني في يوم ميلادها؟وكانقد أبدى حبه الشديد لابنته "جودي"؛ قائلاً: "أنا في حياتي جريء جداً، إلا جودي بَتكِسف منها جداً؛ لأنها أكتر حاجة بحبها في الدنيا، عرفت عن طريقها طعم حب معرفتوش قبل كده".وكشف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، موقفه من دخول أبنائه عالم الغناء؛ مؤكداً أنه منعهم من احتراف هذا المجال؛ لرغبته في قضاء حياتهم بشكلٍ مستقر بعيداً عن الأجواء الصعبة التي يفرضها الفن. موضحاً أنّ: "حياة الفنان مليئة بالتحديات والمنافسة اليومية؛ لذلك لا أفضّل أن يمُر أولادي بهذه التجرِبة القاسية".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».