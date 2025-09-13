إسماعيل عبد الحافظ يتحدث عن كواليس أشهر مسلسلاته ليالي الحلمية

"ليالي الحلمية" ملحمة تلفزيونية ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - يعَد المُخرجواحداً من أبرز المُخرجين في الوطن العربي، وبشكل خاص فيحيث نجح على مدار سنوات في إخراج عدد من المسلسلات التلفزيونية، والتي تعَد من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية، وارتبط بها الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.وإحياءً لذكرى وفاة المُخرجوالتي توافق اليوم 13 سبتمبر، نستعرض لكم تفاصيل لقاء تلفزيوني له، تحدّث من خلاله عن كواليس تصوير مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي يعَد من أشهر مسلسلاته التلفزيونية.يعَد مسلسل "ليالي الحلمية" واحداً من أشهر المسلسلات التلفزيونية التي تم تقديمها بالوطن العربي، ولم يتوقف نجاحها على مصر فقط، ولكنها حققت نجاحاً بكافة دول الوطن العربي؛ حيث جسّد بطولتها عددٌ كبير من المُمثلين الذين ارتبط بهم الجمهور بكافة أعمالهم الفنية.كما أنه جاء من أبرز عناصر نجاح مسلسل "ليالي الحلمية"، هو أحداثه؛ حيث إن المسلسل يتناول عدداً من المراحل التاريخية في مصر، والتي أبدع في كتابتها السيناريست أسامة أنور عكاشة. وقد تم تقديم أحداث المسلسل بأجزاء عديدة، وكان واحداً من أهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المُعظم.وخلال لقاء تلفزيوني، تحدّث المُخرجعن كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي تم تصويره عقب تحقيق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً لدى الجمهور. وخلال اللقاء، أكّد أن المسلسل يتم تصويره "على الهواء"؛ حيث إن الحلقات يتم تصويرها بشكل يومي ليُشاهدها الجمهور.كما أوضح المُخرجخلال حديثه، أنه كان قد بدأ تصوير أحداث الجزء الثاني من المسلسل قبل شهر رمضان بشهرين، كما أكّد أن أبطال وفريق عمل المسلسل، يعملون وهم في حالة من السعادة والحب، وذلك ما ساهم في نجاحه وإيصاله للجمهور بشكل حقيقي.وطوال مسيرة فنية استمرت لما يُقارب نصف القرن، بدأها المُخرجفي منتصف الستينيات، نجح في تقديم عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، والتي حققت نجاحاً لدى الجمهور، ومن أبرزها: "الشهد والدموع، شارع المواردي، الوسية، خالتي صفية والدير، امرأة من زمن الحب، عفاريت السيالة". والعديد من الأعمال الفنية.يُمكنكِ قراءة: إسماعيل عبدالحافظ: مخرج الشعب وأحد روّاد الدراما المصريةونظراً لتميُّزه في أعماله الفنية، منحَ العديدُ من النقاد والجمهور العادي لقبَ "مخرج الشعب" للمخرج إسماعيل عبد الحافظ؛ حيث إنه يُعتبر المخرج الوحيد الذي قدّم جميع النماذج والشخصيات بكافة أعماله الفنية. كما أنه قدّم العديد من المسلسلات التي وثّقت لمراحل عديدة في تاريخ مصر، سواء بتعاونه مع السيناريست أسامة أنور عكاشة، أو تعاونه مع السيناريست وحيد حامد في المسلسل التلفزيوني "العائلة".وكان المخرج الكبيرقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 سبتمبر عام 2012، عن عمر ناهز الـ71 عاماً ومسيرة فنية أصبحت نموذجاً للمخرجين الشباب، قدّم من خلالها ما يتجاوز الأربعين عملاً فنياً.