نجلاء بدر تكشف عن معاناتها مع حقن الفيلر وتجربتها في "أزمة ثقة"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:08 مساءً - في سلسلة من التصريحات الجريئة والصريحة، فتحت الفنانة نجلاء بدر قلبها للحديث عن محطات خاصة في حياتها الشخصية والفنية، كاشفة عن معاناتها مع حقن الفيلر وما سببه لها من أضرار خطيرة لبشرتها وصلت إلى حد التدخل الجراحي، مؤكدة أنها خاضت تجربة التجميل من أجل ذاتها فقط وليس من أجل العمل أو لإرضاء زوجها. وعلى جانب آخر، سلطت الضوء على تجربتها في مسلسل أزمة ثقة، التي جاءت في إطار مختلف من الدراما النفسية المشوقة، مشيرة إلى أن الصداقة الطويلة التي تجمعها بالمخرج وائل فهمي عبد الحميد منذ الطفولة والدراسة بالمعهد ساعدتها على قبول الدور بسهولة ومنحتها مساحة من الثقة والأريحية أثناء التصوير، وهو ما جعل التجربة بالنسبة لها محطة مميزة في مسيرتها الفنية.

أضرار التجميل: "ضريت نفسي بحقن الفيلر"

فتحت نجلاء بدر قلبها وتحدثت بجرأة عن تجربتها مع حقن الفيلر وما سببه لها من أضرار خطيرة على بشرتها. وقالت خلال لقائها ببرنامج Arab wood: "أنا ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن فيلر، ودا أضر بشرتي جامد، ومكنش ينفع تتعالج غير بجراحة، وهو كان قرار شخصي وزوجي راضي بيا في أي حالة".

وأضافت بدر أنها لجأت إلى عمليات تجميل وتغييرات في ملامح وجهها، لكنها فعلت ذلك من أجل نفسها، لا من أجل عملها الفني أو إرضاء زوجها. وقالت في حوار آخر مع القناة نفسها: "ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن الفيلر، وبشرتي ووشي باظ وبدأت تظهر حاجات غريبة فيه، وعملت التجميل عشان نفسي مش عشان شغلي أو جوزي".

النجمة نجلاء بدر : الفيلر ضرني في وقت من الأوقات .. وعملت كده علشان نفسي مش الفن #عرب_وود pic.twitter.com/fW10jr7OP6 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 15, 2025

تجربة "أزمة ثقة": صداقة قديمة تعيد التعاون الفني

— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV)

وفي سياق آخر، تحدثت نجلاء بدر عن مشاركتها في مسلسل أزمة ثقة، مؤكدة أن صداقتها القديمة مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد لعبت دورًا كبيرًا في قبولها للمشاركة بالعمل. وقالت:

"بيني وبين المخرج وائل فهمي عبد الحميد صداقة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة... وتعاونت معه فنياً منذ أيام دراستي في المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على أزمة ثقة".

وأضافت أنها استمتعت للغاية بالشخصية التي قدمتها وبأحداث العمل التي جاءت في إطار من التشويق والدراما النفسية، قائلة: "الدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار".

يمكنك متابعة نجلاء بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل سراب قبل عرضه

أزمة ثقة: "أنا ماليش في القتل خالص"

تطرقت نجلاء بدر إلى أصعب مشهد قدمته في أزمة ثقة، وهو مشهد قتلها للفنان تامر فرج. وكشفت عن مخاوفها أثناء التصوير، قائلة:

"أنا ماليش في القتل خالص مبحبهاش وعمري ما طلعت بقتل أنا بتقتل بس، وصورت المشهد ده آخر مشاهد المسلسل، وكان عندي هاجس من إني استخدم السكينة الحقيقية في المشهد أو ألغبط بينهم".

نجلاء بدر: مبحبش القتل، واتقتلت كتير في المسلسلات#عرب_وود pic.twitter.com/zZYyUQ9rjo — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 15, 2025

سر انجذابها لشخصية "علا"

— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV)

كشفت بدر عن أسباب موافقتها السريعة على تجسيد شخصية علا في المسلسل، موضحة أنها انجذبت للبناء الدرامي المختلف. وقالت خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس:

"فور قراءة الورق وافقت على الفور، واستمتعت جدًا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق... فوجئت بمعرفة القاتل ودوافعه من الحلقة الأولى، وأن الدراما تركز على النفسيات الداخلية للشخصيات، وهذا ما أحبه".

وأكدت أن العلاقة الإنسانية والمهنية التي تجمعها بالمخرج وائل فهمي عبد الحميد منحتها مساحة من الثقة والأريحية أثناء التصوير، مشيرة إلى أنها تعرف طريقته في الإخراج منذ أيام الدراسة بالمعهد، وهو ما شجعها على خوض التجربة.

رأي المخرج وائل فهمي في مشاركتها

من جانبه، علق المخرج وائل فهمي عبد الحميد على مشاركة نجلاء بدر قائلاً: "فكرت في وجود نجلاء بدر في العمل لأنها فنانة موهوبة وفي مساحة من الصداقة، وأنا مقتنع أنها ستقدم هذه الشخصية بمنتهى الروعة والجودة الفنية".

وأضاف أن أزمة ثقة لم يكن العمل الأول الذي يجمعه بالمؤلف أحمد صبحي، حيث تعاونا معًا في نحو خمسة أعمال فنية سابقة. وكشف أن المسلسل كان يحمل اسمًا آخر في البداية، لكن تم تغييره لوجود تشابه مع عمل آخر.

عمل درامي مختلف وصدى واسع

أشادت نجلاء بدر بمعالجة المسلسل، مؤكدة أنه لم يعتمد على السرد التقليدي في كشف هوية القاتل، بل ذهب إلى الغوص في أعماق الشخصيات، وهو ما وفر مساحة كبيرة للتمثيل.

أبطال العمل

مسلسل أزمة ثقة شارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر كل من: هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الأبطال وتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات العائلية.

آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية

آخر أعمال نجلاء بدر، جاءت خلال مسلسل "في لحظة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

يمكنكِ قراءة.. نجلاء بدر تكشف أسراراً جديدة عن بداياتها.. وهذا العمل قدمته مع سمير غانم!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».