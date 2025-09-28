إلهام علي تخوض موسم دراما رمضان 2026.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 11:04 صباحاً - انضمت النجمة السعودية إلهام علي لقائمة النجمات اللواتي يتواجدن في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026، وأعلنت "إلهام" عن هذا الأمر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"؛ إذ نشرت صوراً برفقة المخرج سعيد الماروق الذي يتولى العملية الإخراجية لمسلسلها الرمضاني، وعلقت قائلة: "هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ مع المخرج المذهل... رمضان 2026"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل.

تفاصيل مسلسل إلهام علي الرمضاني

كشفت منصة شاهد الرقمية التي سوف يُعرض عليها مسلسل الفنانة إلهام علي، عن ملامح منه؛ إذ أوضحت أنسوف تشارك في الموسم الثاني من مسلسل "وحوش" في قصة تحمل عنوان "عرس الجن"

وأعلن حساب المنصة على "إنستغرام" عن هذا التعاون من خلال صورة جمعت المخرج سعيد الماروق بالفنانة إلهام علي، وجاء التعليق المرفق بالصورة، كالتالي: "وحوش 2: عرس الجن، سعيد الماروق وإلهام علي".

الموسم الأول من مسلسل "وحوش"

عُرض الموسم الأول من مسلسل "وحوش" في الموسم الرمضاني 2025، وهو عمل يدور في إطار الجريمة والتشويق، ومكون من حلقات منفصلة تتناول قصصاً مختلفة، وجاءت تحت عناوين "وحش أمينة"، "وحش حولي"، "سفاح البنوك"، و"عرس النار".

وشارك في بطولات الموسم الأول نخبة من النجوم منهم شجون الهاجري، هيا عبد السلام، علي كاكولي، بشار الشطي، فيصل العميري ومنصور البلوشي.

"شارع الأعشى"... تحدي التقاليد

خاضت النجمةرحلة درامية في سبعينات القرن الماضي داخل حي شعبي بمدينة الرياض، وذلك من خلال مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض في رمضان الماضي 2025؛ إذ جسدت من خلاله شخصية "ضحى"، وهي امرأة بدوية تنتقل للعيش في بيئة حضرية، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التقاليد والعادات المختلفة، حيث تظهر "ضحى" شخصية قوية وشجاعة، حيث تسعى لإعالة أبنائها بعد اختفاء زوجها، وتدخل في صراعات مع المجتمع المحيط بها بسبب اختلاف خلفيتها الثقافية.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي، تدور أحداث المسلسل في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، هن (عزيزة وضحى وعطوة)، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

ويضم مسلسل "شارع الأعشى" كوكبة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية وهم: ريم الحبيب، الفنان السعودي الكبير تركي اليوسف، وعبد الرحمن بن نافع، وآلا سالم، وكذلك كل من الفنان براء العالم وعائشة كاي وغيرهم، والعمل من إخراج فكرت قاضي، والعمل مأخوذ عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشير.

