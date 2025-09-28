ياسين السقا يطمئن الجمهور على حالة والده الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - حرص الفنان الشاب ياسين السقا على أن يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لوالده الفنان أحمد السقا، وذلك بعدما تعرض لحادث سير كبير نتج عنه تحطم سيارته بالكامل.

ياسين السقا يطمئن الجمهور على والده

ياسين السقا يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لوالده- الصورة ستوري من حسابه على انستغرام

نشرستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كتب فيها منشور كان نصه: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر صدمة وخطر"، ومن الواضح أن والده لم يتعرض لأي إصابة تستدعي نقله للمستشفى أو إجراء أي فحوصات.

وقد تفاعل الجمهور مع خبر حادث السقا، وأبدى الكثير منهم شعورهم بالقلق على حالته الصحية، وقال البعض أنه قد يكون تعرض للحسد بعد حصوله جائزتين الأسبوع الماضي، الأولى جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز دير جيست، وأخرى في مهرجان الفضائيات العربية، وسط حفاوة كبيرة من أصدقائه ومحبيه، وتمنى له الجميع الصحة والنجاح والتألق.

يُشار إلى أن أحمد السقا تجمعه علاقة قوية بأولاده الثلاثة ياسين وحمزة ونادية، وعلى الرغم من انفصاله عن والدتهما مها الصغير لكنه دائم التواصل معهم ولم تتأثر علاقتهم أبداً.

متى يعود أحمد السقا لنشاطه الفني بعد الحادث؟

من المُقرر أنّ يستأنف، نشاطه الفني خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنه سيُقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "وهنا القاهرة" مطلع شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم هند صبري ويسرا اللوزي.

مسرحية "وهنا القاهرة"، من المُقرر عرضها يوم 1 أكتوبر المُقبل، على مسرح أركان بالقاهرة، وهي بطولة مجموعة من المواهب الشابة والجديدة، ويشارك في هذا الموسم مجموعة من النجوم، وهم: أحمد السقا، هند صبري، يسرا اللوزي، إنجي المقدم، والعمل تأليف وإخراج رشا الجمال، تُناقش قضايا مجتمعية في قالب فني لايت كوميدي، مكوّنة من 6 عروض مختلفة ومتنوّعة، على مدار ساعة ونصف الساعة تقريباً، منها عرض بعنوان: "حوت مدينة نصر"، و"40 شتا"، و"الشيطان همام"، وسبق وشاركت في المهرجان القومي للمسرح عام 2021.

‏"هيروشيما" عمل منتظر لـ أحمد السقا

في سياقٍ آخر، يخوض الفنانتجربة سينمائية جديدة بعنوان "هيروشيما"، الذي يتعاون من خلالها بالمخرج أحمد نادر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في ‏فيلمه الأخير "أحمد وأحمد" وحصولعلى جائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم في مهرجان الفضائيات في دورته الـ 16 التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

ويُعد فيلم "هيروشيما" من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يُسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكلٍ خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات ‏الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويُشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير ‏من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

