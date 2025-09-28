محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاد ابنته الكبرى: "أول فرحتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - احتفل الفنان محمد رمضان، بيوم ميلاد ابنته "حنين"، الذي يحل اليوم الأحد 28 سبتمبر، مُعربًا عن امتنانه الشديد لوجودها في حياته، باعتبارها الابنة الكبرى، وبمثابة "الفرحة الأولى" بالنسبة له كـ"أب".

محمد رمضان لابنته: قلب أبوكي

نشر محمد رمضان، مجموعة صور لابنته "" في مراحل مختلفة من حياتها، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "يوم ميلاد سعيد لفرحتي الأولى وطفلتي الصغيرة حنين، ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعاً ويفرحنا بيهم.. كل سنة وأنتي طيبة يا قلب أبوكي".

يُذكر أنّ حنين محمد رمضان، لا تميل للظهور عبر منصات التواصل الإجتماعي بشكلٍ كبير، فيما سبق لها المُشاركة في فيديو كليب "مصباح علاء الدين" مع والدها، الذي طُرح قبل نحو 4 أعوام، ولفتت انتباه الجمهور آنذاك، كونه الظهور الأول لها عبر عمل فني، بينما لم تُكرر التجربة بعد.

محمد رمضان يغيب عن رمضان 2026

وفي سياقٍ آخر، يغيبوبشكلٍ رسمي عن موسم مسلسلات رمضان 2026، للعام الثالث على التوالي، منذ مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان لعام 2023، رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا المسلسل وقت عرضه، والاتجاه لتقديم جزءٍ ثانٍ منه في العام التالي، قبل أن يتوقف بشكلٍ مفاجئ، ليظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين.

غياب محمد رمضان، يأتي نظرًا لانشغاله بتصوير فيلم "أسد" حيث يُقارب على الإنتهاء منه بشكلٍ كامل، تمهيدًا لعرضه في عددٍ من المهرجانات السينمائية الدولية، وذلك إلى جانب التحضير لأكثر من مشروع سينمائي، وكذلك إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية حول العالم، لعل أبرزها حفل ضخم في شهر يناير المقبل، في نيويورك.

رمضان تحدث أكثر من مرة عن غيابه الموسم المقبل، كان آخرها في المؤتمر الصحفي لحفله الأخير في لبنان، أغسطس الماضي، حيث قال: "هغيب كمان في 2026 زي 2024 و2025، لأني متفرغ للأفلام والحفلات. وما تابعتش أي عمل رمضاني آخر سنتين بسبب السفر".

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

