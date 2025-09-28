توم هولاند يُعلق لأول مرة على إصابته بارتجاج في المخ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - بعد أيام قليلة من تعرضه لارتجاج خفيف في المخ أثناء تصوير فيلم Spider-Man: Brand New Day في غلاسكو باسكتلندا، وهو الجزء الرابع من سلسلة Spider-Man، شارك توم هولاند Tom Holland، تحديثًا عن حالته الصحية أثناء حضوره حدث خيري نظمته مؤسسته غير الربحية The Brothers Trust في لندن، بصحبة عائلته وخطيبته النجمة العالمية زيندايا.

توم هولاند يغادر مبكرًا بسبب الإجهاد

الممثل توم هولاند، البالغ من العمر 29 عامًا، اعتذر خلال الحدث عن الإنصراف مُبكرًا، وذلك بسبب شعوره بالإجهاد، لكنه أكد أنه تعافى بشكلٍ كبير عن الأيام الماضية، وعلق هولاند عبر حسابه الرسمي على انستغرام قائلًا: "أعتذر عن اضطرارى للمغادرة مبكرًا، لكنني أشعر بتحسن وأتعافى". وأرفق التعليق بفيديو لأبرز أحداث حملة جمع التبرعات: "شكرًا جزيلًا لوالدي على توليه المسؤولية بعد مغادرتي".

كما قال هولاند أيضًا عن الحدث: "نجاح باهر آخر. مؤسسة الأخوة تعني لي أكثر مما أستطيع التعبير عنه، ولا بد لي من تقديم جزيل الشكر لأمي وأصدقائها الرائعين على تنظيم ليلة رائعة أخرى. جمعنا التبرعات لقضايا عظيمة واستمتعنا بها".

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدعم عائلة هولاند ابنها بعد إصابته الأخيرة، بل حضر معه في اليوم التالي لإصابته، والده وإخوته سام هولاند وهاري هولاند وبادي هولاند، وخطيبته زيندايا البالغة من العمر 29 عامًا، لإستضافة إحدى الفعاليات الخيرية، التي تهدف إلى توفير فرص عمل مجدية للبالغين ذوي الهمم.

إصابة توم هولاند بارتجاج في المخ

تعرض توم هولاند يوم 19 سبتمبر لإصابة بسبب سقوطه أثناء التصوير في استوديوهات Leavesden لفيلمه الرابع في سلسلة أفلام سبايدرمان، الذي يأتي تحت عنوان فيلم Spider-Man: Brand New Day، ونُقل إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بارتجاج خفيف في المخ، وأفادت المصادر الصحفية أن هولاند سيأخذ استراحة من التصوير لعدة أيام للتعافي، بحسب ما صرح به والده؛ دومينيك، خلال حفل عشاء خيري يوم أمس الأحد 21 سبتمبر.

موعد عرض فيلم سبايدرمان في جزئه الرابع

أكد توم هولاند خلال ظهوره في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" أن فيلمه الرابع من سلسلة سبايدرمان "Spider-Man" من إنتاج شركة Columbia Pictures ومن إخراج ديستين دانييل كريتون، سيتم طرحه في دور السينما العالمية في 24 من يوليو 2026.

سبايدرمان Spider-Man: No Way Home

صدر آخر جزء من سلسلة أفلام سبايدرمان Spider-Man: No Way Home عام 2021، لتوم هولاند، زندايا، أنجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا، ومن إنتاج استديوهات مارفيل وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج "جون واتس".

تُستكمل القصة من حيث انتهى الجزء السابق Far From Home سنة 2019، مع انكشاف هوية سبايدرمان الحقيقي "بيتر باركر" علناً من جانب الشرير "ميستيريو"، حيث تدور قصة الفيلم حول مأزق الكشف عن هوية الرجل العنكبوت؛ إذ يطلب "بيتر باركر" المساعدة من دكتور "سترينغ" -الذي يؤدي دوره الممثل بنديكت "كامبرباتش"- وعندما تسوء تعويذة ما، يبدأ الأعداء الخطرون من عوالم أخرى في الظهور؛ ما يجبر "بيتر باركر" على اكتشاف ما يعنيه حقاً أن يكون الرجل العنكبوت.

توم هولاند وبيتر باركر

لعب توم هولاند دور بيتر باركر في ثلاثة أفلام مستقلة أخرجها جون واتس وهوSpider-Man: Homecoming عام 2017، Spider-Man: Far From Home (2019)، Spider-Man: No Way Home عام 2021.

