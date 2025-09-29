محمد عبده يستعد لحفله القادم بالكويت في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - يستعد الفنان محمد عبده لإحياء جلسة طربية في دولة الكويت، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2025، على مسرح الأرينا كويت، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وتأتي الحفلة بعنوان "جلسة فنان العرب محمد عبده"، وتنظيم وإنتاج إيفنتكوم، وإشراف فني من روتانا.

وشارك حساب روتانا لايف بوستر الحفل الذي نشره حساب إيفنتكوم وكتب فيه: "أنتم على موعد مع جلسة طربية لفنان العرب محمد عبده، 23 أكتوبر، الأرينا كويت، تطرح التذاكر قريباً، تنظيم وإنتاج إيفنتكوم، الإشراف الفني روتانا".

حفلات من تنظيم وإنتاج إيفنتكوم

وكانت إيفنتكوم لتنظيم وإنتاج الحفلات قد أقامت عدداً من الحفلات كان آخرها حفلتين للفنان عبد المجيد عبدالله بالكويت.

كما أقامت عدداً من الحفلات المهمة بالكويت، كان منها حفل للفنان مطرف المطرف وفرقة ميامي، عبادي الجوهر وعايض، أصالة، ماجد المهندس، ومحمد عبده.

كذلك نظمت حفلات بالسعودية كان منها حفل الفنان خالد عبد الرحمن في أبها، زينة عماد ووليد الشامي في الظهران، أحمد سعد، بالإضافة إلى العديد من الحفلات الغنائية بالكويت وخارج الكويت.

جائزة "شخصية العام الثقافية"

وكان الفنان محمد عبده قد مُنح مؤخراً جائزة "شخصية العام الثقافية" في حفل أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لتكريم المبدعين من الأفراد والمؤسسات، في الدورة الخامسة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وبحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود. وتم اختياره نظراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالنجاحات المختلفة والكبيرة ما بين الغناء والتلحين، حيث قدم فنان العرب محمد عبده خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية، والتي لا زالت باقية بذاكرة الجيل القديم والجديد.

وقد نشر حينها الفنان محمد عبده عبر حسابه على منصة x تغريدة شكر وثمّن الجائزة التي حصل عليها وكتب فيها: "الحمد لله أولاً، ثم الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما اللامحدود للثقافة والفنون في وطننا الغالي. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الثقافة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على منحي هذا الشرف الكبير باختياري شخصية العام الثقافية".

وكان آخر ظهور للفنان محمد عبده في حفل روائع الأوركسترا، الذي أُقيم داخل قصر فرساي التاريخي في باريس.

https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».