تكرار نهائي العام الماضي.. ألكاراز وسينر يتأهلان لنهائي “Six Kings Slam” في الرياض

تجدّد في الرياض مساء اليوم (الخميس) المشهد ذاته الذي خطف أنظار العالم العام الماضي، بعدما تأهل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر مجددًا إلى نهائي بطولة “Six Kings Slam 2025” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، عقب فوزهما المميز في نصف النهائي الذي أقيم على أرض “ANB أرينا” وسط أجواء جماهيرية استثنائية.

ففي أولى مواجهات نصف النهائي، قدّم ألكاراز أداءً قويًا أمام الأمريكي تايلور فريتز، حسم به اللقاء بمجموعتين دون رد (6-4، 6-2)، مستعرضًا لياقته العالية وقدرته على التحكم بإيقاع المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ليبلغ النهائي بثقة بعد عرض متكامل أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب. وشهدت المباراة حضور عدد من المشاهير والمؤثرين، من أبرزهم المؤثر الأمريكي Speed الذي تفاعل بحماسه المعتاد مع نقاط ألكاراز، ما أضفى أجواءً ترفيهية مميزة في مدرجات البطولة.

أما في المواجهة الثانية، فقد واصل الإيطالي يانيك سينر – حامل لقب النسخة الماضية – تألقه اللافت، متغلبًا على الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي حظي بتشجيع استثنائي من الجمهور العاشق له، وذلك بمجموعتين متتاليتين (6-4، 6-2)، بعد أداء متزن تميز بالتركيز الذهني العالي وحسم الضربات من الخط الخلفي، ليضمن مكانه في النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وبتأهل ألكاراز وسينر، تتجه الأنظار إلى النهائي المرتقب يوم السبت المقبل الذي يجمع النجمين مجددًا في مواجهة تُعد إعادة لنهائي النسخة الماضية، حين توّج سينر باللقب بعد مباراة مثيرة أمام ألكاراز، الذي يدخل هذه النسخة بطموح الثأر واستعادة اللقب بعدما خسره في نسخة العام الماضي، في مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين المدرسة الإسبانية في القوة والسرعة والمدرسة الإيطالية في الدقة والذكاء التكتيكي.

ويُقام النهائي الكبير يوم السبت وسط أجواء احتفالية وتفاعلية تواكب مستوى الحدث العالمي، فيما يُبث اللقاء مباشرة عبر منصة “نتفليكس” إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، في تجربة تؤكد مكانة موسم الرياض كمنصة عالمية.