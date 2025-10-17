آل باتشينو يتحدث عن ديان كيتون: "أثّرت على مسار حياتي"

آل باتشينو عن ديان كيتون: "سأتذكرها دائماً"

Al Pacino On His 'Godfather’ Co-Star Diane Keaton: ‘My Partner, My Friend, Someone Who Brought Me Happiness And…Influenced The Direction Of My Life’ https://t.co/maIPDwi1UU — Deadline (@DEADLINE) October 16, 2025

تفاصيل وفاة النجمة ديان كيتون

Diane Keaton’s Family Shares Her Cause of Death, Thanks Fans for Their ‘Love and Support’ (Exclusive) https://t.co/OQBsAxy9zp — People (@people) October 15, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:12 مساءً - أعرب النجم العالميعن شعوره بالحزن العميق عقب رحيل النجمة، شريكته السابقة في بطولة فيلم "العراب".وكان النجم آل باتشينو الذي علم بنبأ الوفاة خلال تصوير أحدث أفلامه في باريس، قد عبّر عن حزنه في رسالة نشرها على موقع "ديدلاين" أمس الخميس، أكّد فيها، أنه حينما سمع الخبر لأول مرة، شعر بصدمة؛ حيث كانت النجمة ديان كيتون زميلته وصديقته، وإنسانة أسعدته كثيراً بالعديد من المناسبات خلال مسار حياته، وعلى مدار ثلاثين عاماً حينما تم لقاؤهما الأول.وأكّد النجم آل باتشينو، أن الذكريات بينهما لاتزال حيّة، ومع رحيلها، عادت تلك الذكريات بقوة مؤلمة ومؤثّرة في آنٍ واحد. وكان قد جمع بين النجمين علاقة رومانسية بعيداً عن الكاميرا.يُمكنكِ قراءة:وأضاف النجم آل باتشينو خلال رسالته، أن ديان كيتون عاشت بلا حدود، وكلّ ما كانت تلمسه يحمل طاقتها التي لا تُخطئها عين، وأنها فتحت أبواباً للآخرين وألهمت أجيالاً، وجسّدت هبةً لا تتكرر إلا مرةً واحدةً في العمر، وكانت مُشرقة دوماً في عملها وحياتها.وأكّد النجم آل باتشينو، أن ديان كيتون سيفتقدها الناس، ولكن الأهم من ذلك، أنهم سيتذكرونها حيث تركت بصمةً لا تُمحى، وكانت لا تُقهر وصامدة. وقبل كلّ شيء، إنسانية بامتياز. واختتم رسالته قائلاً: "سأتذكرها دائماً، كانت قادرةً على التحليق. وفي قلبي، ستظل كذلك دائماً". — Deadline (@DEADLINE)وكان نجوم هوليوود قد ودّعوا منذ أيام، النجمة الأيقونية ديان كيتون، عقب رحيلها عن عمر ناهز الـ79 عاماً. وقد نعاها عشراتٌ من نجوم وصنّاع السينما العالمية، الذين سطّروا رسائل حُب في إنسانيتها ومسيرتها الفنية الثرية.وكان قد تم الكشف عن سبب وفاة النجمة ديان كيتون؛ وفقاً لبيان صادر من عائلتها، نُشر حصرياً في مجلة "people". وقد ذكر البيان، أن الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، تُوفيت في كاليفورنيا، بعد صراع مع الالتهاب الرئوي. كما أعربوا عن امتنانهم للدعم الكبير الذي تلقَّوه منذ وفاة كيتون.— People (@people)وجاء في البيان: "عائلة كيتون ممتنة للغاية لرسائل الحب والدعم الاستثنائية التي تلقّتها خلال الأيام القليلة الماضية نيابةً عن حبيبتهم ديان، التي تُوفيت بسبب التهاب رئوي في 11 أكتوبر".وتابعت عائلة كيتون حديثها عن القضايا التي كانت تهتم بها: "لقد أحبّت حيواناتها، وكانت ثابتة في دعمها للمشردين. لذا فإن أيّة تبرعات تُخلّد ذكراها، تذهب لبنك طعام أو ملجأ للحيوانات، وستكون بمثابة تكريم رائع ومُقدّر لها للغاية".

