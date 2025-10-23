تعرض إيرام هيلفاجي أوغلو لحادث سير بعد أسبوع من إنجابها طفلتها الأولى سورا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أكتوبر 2025 12:58 صباحاً - نجت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو من الموت مساء أمس، حيث وقع حادث سير مروّع في شارع بغداد في كاديكوي، إسطنبول. إذ اصطدمت دراجة نارية بسيارة، فانقلبت الدراجة النارية واندفعت باتجاه الممثلة وزوجها أورال كاسبار وطفلتهما الرضيعة Sora سورا البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا حيث كانوا يتنزهون على الرصيف عندما وقع الحادث هناك. على الفور، تمّ نقل الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو المصابة إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج. كذلك توجهت الشرطة إلى موقع الحادث. وذكر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول الأناضول بدأ تحقيقًا في الحادث.

ما هي حالة إيرام هيلفاجي أوغلو وزوجها وطفلتهما الصحية؟



أفادت التقارير أن إيرام هيلفاجي أوغلو وزوجها أورال كاسبار وطفلتهما الرضيعة Sora سورا المولودة في 15 أكتوبر الحالي، بصحة جيدة، وأن سائقيْ السيارة والدراجة النارية أصيبا بجروح، لكنها ليست خطيرة. وكان أورال كاسبار نشر صورة لعربة طفلته وإيرام هيلفاجي أوغلو، سورا عبر ستوري حسابه على إنستغرام قبل الحادث بوقت قصير.

نشر أورال كاسبار صورة لعربة طفلته عبر ستوري حسابه على إنستغرام قبل الحادث بوقت قصير

إيرام هيلفاجي أوغلو تعرضت لحادثة خطيرة أخرى الصيف الفائت

تجدر الإشارة إلى أن إيرام هيلفاجي أوغلو تعرّضت مؤخرًا لحادثة خطيرة أخرى في الصيف الماضي عندما كانت تسبح في حوض السباحة حيث قفز طفل أثناء تأدية حركات بهلوانية وسقط على رأسها. فأصيبت إصابة بالغة. وكان تم الاعتقاد في البداية أنها أُصيبت بالشلل. ولكنها تعافت بعد خضوعها للعلاج الطبيعي. وبقيت تضع طوق الرقبة الصحي لفترة.

إيرام هيلفاجي أوغلو رزقت بطفلتها منذ أسبوع

رزقت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو التي تعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى بطفلة أطلقت عليها اسم Sora سورا. وقد شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو الصورة الأولى لطفلتها بعد أيام قليلة على ولادتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام من دون أن تظهر لها ملامح وجهها إنما ركزت إيرام هيلفاجي أوغلو بالصورة على يدها التي كانت تمسك بيد ابنتها التي أطلقت عليها اسمًا مميزًا وهو Sora سورا والذي يعني "السماء" باللغة اليابانية، وكأنها تقول لها إن يدها ستبقى ترافقها منذ لحظة ولادتها وطيلة حياتها. ونادتها في تعليقها على الصورة بـ "سمائي"، طبقًا لاسمها Sora سورا والذي يعني السماء.

شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو الصورة الأولى لطفلتها سورا عبر ستوري حسابها على إنستغرام

أطلقت إيرام هيلفاجي أوغلو اسم سورا على طفلتها ويعني السماء

عبّرت الممثلة إيرام هيلفاجي أوغلو عن فرحتها الغامرة باستقبال مولودتها وعلقت على الصورة الأولى لطفلتها Sora سورا عبر ستوري حسابها على إنستغرام بكلمات دافئة محببة أشبه برسالة مؤثرة استقبلت من خلالها ابنتها في الحياة وكتبت: "شكرًا لكِ على قبولي في تلك السماء اللامحدودة. عندما لا تتمكنين من رؤيتي دائمًا بجانبكِ، سأكون معكِ دائمًا. سمائي، تلك التي ربيتها في داخلي، سورا حبيبتي ".

وقد لفت اسم سورا الاهتمام منذ الإعلان عن إطلاقه على طفلة الممثلة إيرام هيلفاجي أوغلو، وأصبح موضوعًا للنقاش عن معناه حيث تبين أن سورا تعني "سماء" باللغة اليابانية. وتم الكشف أنه يستخدم في اليابان كاسم للذكور والإناث معًا. وعقب الولادة، أعلن زوجها رجل الأعمال أورال كاسبار، على مواقع التواصل الاجتماعي أن ابنته سورا قد وُلدت. وأن إيرام وسورا بصحة ممتازة. وشكر كل من دعمهم.

نبذة عن حياة إيرام هيلفاجي أوغلو

ولدت النجمة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو في 2 فبراير من العام 1990 في ألمانيا حيث عاشت معظم حياتها. منذ صغرها، ظهر لديها شغف بالتمثيل. وبمرور الوقت قررت العودة إلى بلدها تركيا حيث أنهت دراستها الجامعية في أنقرة. لفتت موهبة إيرام هيلفاجي أوغلو التمثيلية العديد من المنتجين وأصبحت تتلقى الكثير من العروض. ويعرف عنها أنها تختار أدوارها بعناية فائقة. ظهرت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من المسلسلات ومنها "وادي الذئاب"، "حريم السلطان"، "بنات الشمس"، و"مصيبة رأسي"، و"انتظرتك كثيرًا" وغيرها. وساهمت مشاركتها في هذه الأعمال وغيرها بتحقيق الشهرة الكبيرة لها حيث أصبحت إيرام هيلفاجي أوغلو تتمتع بشعبية كبرى مما منحها مكانة خاصة ليس فقط لدى الجمهور التركي إنما العربي أيضًا لاسيما مع بطولتها في مسلسل "البحر الأسود" الذي حقق لها شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي حيث أطلت بدور "نَفَس". كذلك شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من الأفلام السينمائية. وهي متزوجة من رجل الأعمال أورال كاسبار في أكتوبر من العام الفائت. وقد تصدرت إطلالتها الترند في حفل زفافها حيث ارتدت فستان زفاف من الساتان على شكل جاكيت كبير ذات أكمام منفوخة. ونسقت معه جوارب بيضاء لامعة.

