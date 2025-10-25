انطلاق بطولة “Kings League MENA” في موسم الرياض بمشاركة نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين

انطلقت يوم (الجمعة) منافسات الجولة الأولى من بطولة “Kings League MENA” ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس والإثارة.

وجمعت البطولة في يومها الأول ثمانية فرق يقودها نخبة من أبرز صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة، لتقدم للجمهور تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والمنافسة والتفاعل المباشر مع نجوم العالم الرقمي، في أجواء حماسية غير مسبوقة.

وافتُتحت الجولة بلقاء مثير بين فريق (DR7) بقيادة المؤثر السعودي “دربحة” وفريق 3BS)) بقيادة الأردني هاني القبلان “عبسي”، وشهدت المباراة تبادلاً للفرص وأداءً قويًا من الفريقين انتهى بفوز حاسم لفريق (DR7) بنتيجة 7 مقابل 2.

وفي المباراة الثانية، التقى فريق ULC (Ultra Chimicha) بقيادة صانع المحتوى المغربي إلياس المالكي مع فريق TRB (Turbo FC) بقيادة المصري تربون، في مواجهة حماسية تميزت بالإثارة والندية منذ الدقائق الأولى، لينجح فريق (Turbo FC) في تحقيق الفوز بنتيجة 5 مقابل 2 بعد أداء هجومي قوي وتكتيك منظم.

أما في المباراة الثالثة، فقد واجه فريق (FWZ) بقيادة الكويتي فواز نظيره (ABO FC) بقيادة الكويتي أبو فلة، حيث شهد اللقاء تنافسًا مثيرًا بين الثنائي الكويتي وسط تفاعل جماهيري واسع داخل المدرجات وعلى المنصات الرقمية، وانتهت المباراة بفوز مستحق لفريق(FWZ) بنتيجة 5 مقابل لا شيء.

واختُتمت منافسات اليوم الأول بمواجهة قوية بين فريق (SXB) بقيادة المؤثر السعودي شونغ بونغ وفريق RDZ (Red Zone) بقيادة الأردني ماهيركو، في مباراة دراماتيكية اتسمت بالحماس والمفاجآت حتى الدقائق الأخيرة، ليحسمها فريق (SXB) بنتيجة 6 مقابل 2.

وتُعد بطولة Kings League MENA إحدى نسخ السلسلة العالمية التي تمزج بين كرة القدم الحقيقية وقواعد مبتكرة مستوحاة من عالم الألعاب الإلكترونية، مثل البطاقات السرّية وفترات الأهداف المزدوجة والقرارات المفاجئة التي تضيف طابعًا تفاعليًا فريدًا يميّز البطولة عن أي منافسة أخرى.

وتستمر منافسات بطولة Kings League MENA في العاصمة الرياض حتى منتصف نوفمبر المقبل، حيث تُقام الجولات تباعًا وصولًا إلى النهائي الكبير يوم 15 نوفمبر 2025، الذي سيشهد تتويج الفريق الفائز بالبطولة.

ويؤكد تنظيم البطولة في موسم الرياض مكانة الموسم كوجهة رائدة تحتضن أضخم الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، بما يعكس تنوع تجاربه وثراء محتواه الذي يجمع بين الرياضة والفن والتقنية في قالب واحد، لترسيخ موقع العاصمة الرياض كإحدى أبرز المدن الترفيهية في العالم.