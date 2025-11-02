نوال عن حفلها المنتظر بالبحرين: أعدكم بليلة كلها حب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - تستعد النجمة نوال لإحياء حفل غنائي كبير بدولة البحرين، وذلك يوم 21 نوفمبر من الشهر الجاري. ويشاركها الحفل الذي سوف يُقام على مسرح بيون الدانة، المطرب اللبناني آدم. ومن المنتظَر أن تقدّم نوال باقةً متنوّعة من أغانيها القديمة والحديثة.

نوال تشعل حماس جمهورها قبل حفل البحرين

عبّرت "نوال" عن حماسها الكبير لهذا الحفل؛ لأنه سوف يعيدها مرة أخرى لإحياء الحفلات الفنية بعد فترة من الغياب. ومن خلال منشور لها عبْر حسابها على "إنستغرام"، قالت: "اشتقت للمسرح والغناء على المسرح ولجمهوري الغالي، أعدكم بليلة كلها حب وشجن وشوق. وقد حاولتُ أن أختار لكم أغلب الأغاني اللي طلبتموها مني ".

وتابعت: "اشتقت لكم يا حبايبي، انتظروني في البحرين دار الزين 21 نوفمبر".

هدى حسين ترحب بعودة نوال لإحياء الحفلات الغنائية

وقد تفاعل عددٌ كبير من متابعي الفنانة نوال مع منشورها، منهم مَن عبّر عن حماسه لحفلها المنتظَر، وآخرون تمنَّوا لها التوفيق والنجاح في الحفل. هذا التفاعل لم يقتصر على متابعيها فقط؛ بل حرَص عددٌ من المشاهير على دعمها ومساندتها. أبرز هؤلاء: النجمة هدى حسين، التي رحّبت بعودة نوال لإحياء الحفلات الغنائية بعد فترة طويلة من الابتعاد؛ إذ علّقت قائلة: "الله الله. يا بختنا".

ميني ألبوم "أنا والصيف"

جديرٌ بالذكر، أن الفنانة نوال كان لها تواجد في موسم صيف 2025؛ إذ طرحت من خلاله ميني ألبوم بعنوان: "أنا والصيف"، الذي تضمّن ثلاث أغانٍ، هي: أغنية "وسط جدة" من كلمات عبدالله الملحم، وألحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبدالله. أغنية "ما أجملك" من كلمات بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، وتوزيع جيهون. فضلاً عن أغنية "ما هو وقتك" من كلمات سعود النايف، وألحان فيصل المحمد، وتوزيع عمر صباغ.

