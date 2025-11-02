محمد فراج: شخصيتي في ورد وشوكولاتة بعيدة عني "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:59 مساءً - عبّر الفنان محمد فراج عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي بدأ عرضه على إحدى المنصات الرقمية الخاصة. مؤكداً أن هذا العمل يمثّل محطة مميزة في مشواره الفني، ويقدّم من خلاله تجرِبة مختلفة تماماً عن كلّ ما قدّمه سابقاً.

دور مختلف

وقال الفنان محمد فراج في حوار خاص لـ«الخليج 365» إن مسلسله الجديد "ورد وشوكولاتة" مع الفنانة زينة، يعَد تجرِبة فنية مختلفة في مشواره. موضحاً أنه يجسّد خلاله شخصية صلاح، وهو محامٍ ناجح يُخفي وراء هدوئه الظاهر، رغبة في السيطرة، وشعوراً دائماً بالتفوق.وأكّد فراج أن الدور مختلف تماماً عن شخصيته الحقيقية بنسبة 99%. مشيراً إلى أن العمل يقدّمه في قالب جديد، يحمل أبعاداً إنسانية ونفسية معقّدة.وأضاف "فراج"، أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو طابعه الإنساني القريب من الواقع؛ موضحاً أن اسم العمل "ورد وشوكولاتة" يعكس تفاصيل الحكاية وروح الشخصية التي يؤديها. مشيراً إلى أن الجمهور سيشاهده في صورة لم يعتدها من قبلُ.

وتحدّث فراج عن رؤيته للعلاقات الإنسانية؛ مؤكداً أن المشاعر الصادقة هي الأساس في أيّة علاقة، وليست المظاهر أو الهدايا. وقال: لو كنتُ غاضباً من أحد؛ فلن يرضيني الورد أو الشوكولاتة؛ بل الأهم أن يعرف هذا الشخص سبب غضبي ويفهمني جيداً؛ فالهدايا جميلة، لكنها لا تعني شيئاً إن لم يصاحبها إحساس صادق واهتمام حقيقي.

وكشف "فراج" أنه رغم انفعاله السريع في بعض المواقف، إلا أنه يهدأ سريعاً عندما يشعر بصدق مشاعر مَن حوله.

محامٍ صعب

وعن تجرِبته في تجسيد شخصية المحامي، تحدّث فراج بروحٍ من الدعابة؛ قائلاً: "لو أنا محامي في الحقيقة هودّي المتهم في ستين داهية"؛ لأن هذه المهنة تحتاج إلى معانٍ كثيرة تُبنى في داخلك، وإلى شخصية قوية وواثقة. وكشف أنه لو كان محامياً لشخصية مشهورة؛ فسيختار اللاعب محمد أبوتريكة. قائلاً: "أنا أعشق أبوتريكة جداً وأحترمه". وتطرّق فراج إلى جانب شخصي من حياته؛ حيث عبّر عن إيمانه العميق بالخصوصية واحترام المساحات الشخصية، وقال إنه يؤمن كثيراً بالخصوصية، وتمنى أن يدرك الناس أهميتها؛ فكل إنسان له جوانب لا يرغب في مشاركتها مع الآخرين، وهذا حقه الكامل، وليس من حق أيّ شخص أن يقتحم حياة الآخر من دون إذنه.

يُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" من بطولة: زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، بسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة مثل: يوسف حشيش، آية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء. وإخراج ماندو العدل.

