تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - شركة Riot Platforms تعيد تعريف هدفها: من تعدين البيتكوين إلى تعظيم قيمة الطاقة وتطوير مراكز بيانات بقدرة غيغاواط

قالت شركة Riot Platforms إن هدفها لم يعد مجرد تعدين البيتكوين، بل تعظيم قيمة الطاقة (الميغاواط) التي تمتلكها، رغم تسجيلها إيرادات قياسية في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إنتاج البيتكوين بنسبة 27%.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف بعد صدور نتائج الشركة يوم الأربعاء، أوضح جوش كين، نائب رئيس قسم علاقات المستثمرين في الشركة، أن استراتيجية Riot تطورت من التركيز على التعدين فقط إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة.

قال كين:

“لم نعد ننظر إلى عمليات تعدين البيتكوين باعتبارها الهدف النهائي، بل وسيلة لتحقيق غاية والغاية هي تعظيم قيمة الميغاواط التي نملكها. ومع مرور الوقت، سيعني ذلك توجيه هذه الطاقة نحو تطوير مراكز بيانات متقدمة.”

وأضاف أن القدرة الكهربائية الجاهزة للخدمة أصبحت نادرة وذات قيمة عالية، ما يخلق فرصة هائلة لبناء أصول استراتيجية في مجال البنية التحتية للطاقة والذكاء الاصطناعي.

أرباح قياسية وإنتاج مرتفع

أظهرت نتائج الربع الثالث أن إيرادات Riot بلغت 180.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 112.5% عن الفترة نفسها من عام 2024، بينما تحوّل صافي الدخل إلى 104.5 ملايين دولار بعد أن سجلت خسائر بقيمة 154.4 مليون دولار العام الماضي.

كما ارتفع إنتاج الشركة من البيتكوين بنسبة 27% على أساس سنوي، حيث تم تعدين 1,406 بيتكوين خلال الربع الثالث، لترتفع الحيازات الإجمالية إلى 19,287 بيتكوين أي ما يعادل أكثر من 2.1 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

ورغم هذا الأداء، جاء 90% من إيرادات الشركة من نشاط تعدين البيتكوين، ما يشير إلى استمرار اعتمادها الكبير على “الذهب الرقمي”.

لكن كين شدّد على أن الشركة ستواصل الاستفادة من أرباح التعدين لتمويل تحولها نحو قطاع مراكز البيانات، مضيفًا:

“سنواصل الاستفادة من فرص تعدين البيتكوين لتأمين الطاقة وتحقيق تدفقات نقدية قوية، سنستخدمها لدعم التحول الجاري في نموذج أعمالنا.”

من التعدين إلى الذكاء الاصطناعي

بدأت Riot في تنفيذ استراتيجية تنويع جديدة مطلع هذا العام، حيث أوقفت التوسع في مشاريع التعدين في منشأة Corsicana وبدأت في البحث عن فرص جديدة لبناء بنية تحتية عالية الأداء مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وفي بيانها المالي، أعلنت الشركة بدء تطوير أول مبنيين في حرم Corsicana Data بولاية تكساس، بطاقة 112 ميغاواط من القدرة الحاسوبية لمراكز البيانات.

وتهدف الشركة على المدى الطويل إلى تحويل الموقع إلى مجمّع ضخم بطاقة 1 غيغاواط، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي جيسون ليس:

“ننظر إلى كل ميغاواط كأصل يجب استثماره بالكامل. نعمل على استغلال كل وحدة طاقة متاحة بينما نبني بقوة أعمالنا في مراكز البيانات. رؤيتنا هي تحويل Corsicana إلى حرم طاقة حوسبية بقدرة غيغاواط واحد يخدم الاقتصاد الرقمي.”

باختصار، تسعى Riot إلى التحول من شركة تعدين بيتكوين إلى شركة بنية تحتية للطاقة والذكاء الاصطناعي حيث يصبح التعدين مجرد وسيلة لتمويل المرحلة التالية من تطورها.