عرض 6 مسلسلات جديدة في موسم شتاء 2025

أحمد فهمي ومرام علي في "2 قهوة"

https://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"سنجل مازر فازر" ديسمبر المقبل

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

إيمان العاصي تقتحم عالم "الميراث" في "قسمة العدل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - يشهد شتاء 2025- 2026، انطلاق 6، بمشاركة كبار النجوم من أجيال فنية مختلفة، وسْط حالة تنافسية ساخنة، لاسيّما وأنّ هناك تنوُّعاً في الموضوعات المُقدمة على الشاشة، ما بين الكوميدي، والاجتماعي، والرومانسي وغيرها؛ ليكون الجمهور على موعد مع باقة درامية مميّزة، قبيل رمضان المقبل.أول هذه المسلسلات المُرتقب عرضها في شهر ديسمبر المُقبل عبْر إحدى قنوات الشركة المتحدة، هوالذي جرى الانتهاء من تصويره كاملاً قبل شهر تقريباً؛ ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج؛ ليكون جاهزاً للعرض في الـ"أوف سيزون".المسلسل بطولة: أحمد فهمي، مرام علي في أولى تجارِبها بالدراما المصرية، مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبوباشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وآخرين. والعمل تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج عصام نصار. وإنتاج أحمد عبدالعاطي.ويظهر فهمي خلال أحداث المسلسل في شخصية أستاذ جامعي، ويقدّم برنامجاً تلفزيونياً، تجمعه علاقة عاطفية بـ مرام علي التي تُجسد شخصية عاملة في "كافيه"؛ حيث تتعرّف إليه عن طريق الصدفة، بينما ستشهد تلك العلاقة العديد من الصعوبات والتحديات، لاسيّما مع الخط الدرامي الخاص بطليقته وأم طفلته، التي تُجسّد دورها مي القاضي.كما يشهد ديسمبر المُقبل، انطلاق مسلسلعبْر شاشة "Mbc مصر"، وكذلك منصة "شاهد"؛ حيث لا زال يُجرى تصويره حتى الآن، بشأن اللحاق بموعد العرض؛ إذ دخل العمل مرحلة المونتاج بالتزامن مع التصوير.المسلسل بطولة: ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، حنان سليمان وآخرين. ومن تأليف تامر نادي، ونجلاء الحديني. وإخراج تامر نادي. وتدور أحداثه حول الزوجين "شريف" و"سلمى" اللذين انفصلا بعد زواج دام ثماني سنوات، ويعيش كلٌّ منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية ابنهما "مالك". وفجأة يتحوّل كلٌّ منهما بالصدفة إلى ترند على "السوشيال ميديا" فتنقلب الأحداث في إطارٍ من التشويق والكوميديا الاجتماعية.

فيما سيكون الجمهور على موعد مع مسلسل "قسمة العدل" نهاية شهر ديسمبر المقبل، عبْر إحدى شاشات المتحدة؛ حيث لا زال العمل في مرحلة التصوير حتى الآن؛ كونه مكوّناً من 30 حلقة كاملة.

https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNvtuxN2m3D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد زاهر يخوض البطولة المطلقة في "لعبة وقلبت جد"

https://www.instagram.com/p/DOBqi9QjAoK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBqi9QjAoK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBqi9QjAoK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"لا ترد ولا تستبدل" على "شاهد" نهاية ديسمبر

https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المسلسل بطولة: إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، علاء قوقة وآخرين. والعمل تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد خالد. وإنتاج شركة United Studios.وتُجسّد إيمان العاصي، خلال أحداث المسلسل، شخصية "مريم" متزوّجة من محمد جمعة، تعيش معه حياةً يسيطر عليها التوتُّر والخلافات، رغم ارتباطهما بطفلتين في مراحل دراسية مختلفة، كما يمتد الصراع الذي تعيشه "مريم" إلى عائلتها الكبيرة التي تضم: والدها (رشدي الشامي)، وأشقاءها الثلاثة: خالد كمال وعابد عناني وخالد أنور، حول الميراث، فيما يُسلّط المسلسل الضوء على قضية المساواة بين الذكور والإناث.ويخوض الفنان أحمد زاهر تجرِبة البطولة المطلقة من خلال مسلسل جديد يحمل اسم:من المُقرر عرضه عبْر إحدى شاشات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، بالتزامن مع تصويره القائم حتى الآن.المسلسل يُشارك في بطولته: السورية ريام كفارنة، حنان سليمان، دنيا المصري وآخرون. وقصة محمد عبدالعزيز. وسيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، وهدير شريف. وإخراج حاتم متولي. ويتناول المسلسل العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، في إطار اجتماعي مثير.ويتعاون الثنائي أحمد السعدني ودينا الشربيني للمرة الثانية في مسلسل جديد بعنوان:بعد تجرِبتهما الأولى في "زي الشمس"؛ حيث يخوضان تجرِبة اجتماعية جديدة، تحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.المسلسل الجديد مُقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل عبْر منصة "شاهد". ويشارك في بطولته كلٌّ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد وآخرين. والعمل تأليف دينا نجم، وسمر عبدالناصر. وإخراج مريم أبوعوف. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

يمكنك قراءة.. أشهر مسلسلات مصرية حديثة تناولت قضايا الميراث

الجزء الخامس من "اللعبة" خلال أسابيع

https://www.instagram.com/p/Cnz0Ny5Lx5i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cnz0Ny5Lx5i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cnz0Ny5Lx5i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما يترقّب قطاعٌ كبير من الجمهور، انطلاق الجزء الخامس من مسلسلعبْر منصة "شاهد" خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لاسيّما وأنّ العمل شهد تأجيلاً أكثر من مرة، لأسبابٍ مختلفة، منها: فترة توقُّف قصيرة بشأن تطوير السيناريو، والعمل على تقديم أحداث مبتكرة وكوميدية؛ إذ لازال في مرحلة التصوير حتى الآن.يُذكر أن مسلسل "اللعبة" من بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت. ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020. وعقب نجاحه، تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021. والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022. والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»