بكلمات مؤثرة مدحت العدل يُحيي ذكرى ميلاد شقيقه سامي: وجودك باقٍ رغم الغياب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - حرَص المؤلف والسيناريست الدكتورعلى إحياء ذكرى ميلاد شقيقه الفنان الراحلبكلمات مؤثّرة عكست مدى تأثُّره بألم فقدان شقيقه، وقوة الترابط العاطفي بينهما وافتقاده له. وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل من خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بشقيقه الفنان الراحلوذلك إحياءً لذكرى ميلاده. وعلّق عليها بكلمات عكست مشاعر مختلطة بين الحب والامتنان والاشتياق والفقد؛ حيث قال: "في ذكرى ميلادك يا سامي. نفتقدك بالمحبة لا بالحزن؛ فوجودك باقٍ رغم الغياب".وأكمل مدحت العدل: "وأثرك راسخ في القلوب قبل الذاكرة. نفتقد حضورك الإنساني النادر، وروحك التي تركت دفئها في كلّ مَن عرفك. بعض الغياب لا يُطفئه الزمن؛ لأن مَن يرحل بمحبةٍ صادقة، يظل حيّاً بها إلى الأبد".وقد لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قِبل محبي الثنائي، وانهالت عليه التعليقات من الذين عبّروا عن افتقادهم للفنان الكبيرودعَوا له بالرحمة والمغفرة.يُذكر أن سامي العدل قد رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض؛ حيث تعرّض لهبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب؛ تاركاً إرثاً فنياً مهماً وأدواراً بارزة. ليس ذلك فقط؛ بل وضع عائلة العدل على طريق الإنتاج بتأسيسه شركة "العدل فيلم"، وأنتج عبْرها عدداً من الأفلام، قبل أن تتطوّر الشركة وتصبح العدل جروب.اطلعي على سامي العدل: عاشق السينما ممثلاً ومنتجاًفي سياق آخر، كان الدكتور، منتج ومؤلف مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، قد قرر إهداءها إلى روح شقيقه الفنان، وابنه أحمد سامي العدل، الذي رحل هو الآخر قبل عامين تقريباً بشكلٍ مفاجئ.وشدد، في إهدائه، المُدوّن على الدعوات الخاصة للمسرحية، على الأثر الكبير الذي تركه سامي العدل في أفراد عائلته بالكامل، وأنه السبب الرئيسي وراء دخولهم عالم الإنتاج والفن عموماً؛ إذ يعتبره بمثابة "الأب الروحي" وليس مجرد الشقيق الأكبر له.ونشر منتج مسرحية أم كلثوم الجديدة، صورة من الإهداء عبْر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"؛ حيث جاء بها: "مهما صنعنا من فن، نظل مدينين للأب الروحي سامي العدل، الذي أدخلنا هذه الصناعة التي تخلب الألباب وتسيطر على الوجدان. نهدي هذا العمل عن خالدة الذكر أم كلثوم إليه. نشكره. نحترمه. نحبه. كما نهديه إلى ابنه وابننا جميعاً المخرج الراحل الغالي أحمد سامي العدل. معنا دائماً وأبدا".المسرحية تسرد أسراراً تُكشف للمرة الأولى عن أم كلثوم وأغانيها وقصص الحب في حياتها، وهي بطولة عدد من المواهب الشابة، منهم: أسماء الجمل في دَور "أم كلثوم" في مرحلة متقدّمة من عمرها. ملك أحمد، في شخصية "أم كلثوم" في طفولتها. سعيد سليمان في دَور "أحمد رامي". هدير الشريف. عمر صلاح الدين. عماد إسماعيل في دَور "أبو العلا محمد". أحمد علي الحجار في دَور "محمد عبد الوهاب". ليديا لوتشيانو. منار الشاذلي في دور "شقيقة أم كلثوم". إسماعيل السيد. يوسف سلامة. هاني عبدالناصر. فتحي ناصر. ومحمد أيمن. والعمل تأليف وإنتاج مدحت العدل. وإخراج أحمد فؤاد.يمكنكِ قراءة جلسة صلح بين شيرين وأنغام: مدحت العدل يكشف التفاصيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».