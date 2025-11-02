مسلسلات عالمية جسّدت صعود المرأة وكفاحها عبر الشاشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - انطلقت اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في الرياض، النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار: "إلهام بلا حدود"، وبرعاية الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم أمير منطقة الرياض ورئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة.
وتستقطب القمة هذا العام نخبةً من القيادات النسائية وصانعات القرار من السعودية ودول العالم، بهدف تسليط الضوء على الدَور الريادي للمرأة، في دفع مسيرة التحوُّل الاقتصادي والثقافي في المنطقة.
ودوماً ما كان للمرأة دورٌ ريادي في دعم الحياة الثقافية والاقتصادية وعلى كافة المستويات بمختلف دول العالم، وهو الأمر الذي جسّده عددٌ كبير من الأعمال الفنية وبشكل خاص الدراما التليفزيونية. ونستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز المسلسلات العالمية التي عرضت وناقشت خلال أحداثها: صعود ونجاح عددٍ من السيدات ونجاحهن من أجل تحقيق أنفسهن.
وجاء المسلسل من تأليف روبرت كينغ، ميشيل كينغ. وشارك في بطولته: جوليانا مارغوليس، جوش تشارلز، كريستين بارانسكي، آرشي بنجابي، مات زكري، آلان كومينغ.
وكان قد جسّد بطولة المسلسل عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: إميلي واتسون، مايكل جامبون، أنجيلا لانسبري.
وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً؛ حيث تم عرضه عام 2012، واستمر عرضه حتى الآن من خلال 14 موسماً. وقد شارك ببطولة المسلسل: هيلين جورج، لورا ماين، جينسيكا راين.
وجاء المسلسل من بطولة: أميبيث ماكنولتي، لوكاس جيد زومان، جيرالدين جيمس، دليلا بلا.
مسلسلات عالمية سلّطت الضوء على كفاح المرأة من أجل النجاحدوماً ما يُقال إن الفن هو مرآة المجتمع، وينقل العديد من قضايا وأحداث الواقع، والتي من أبرزها بالطبع: سعي المرأة وكفاحها من أجل النجاح وتثبيت خطواتها في الحياة. وعلى مدار تاريخ الفن العالمي، تم تقديم عددٍ كبير من الأعمال الفنية التي جسّدت نجاح المرأة. ومن أبرزها الدراما التليفزيونية. ونستعرض لكم أبرز المسلسلات التي ألقت الضوء على نجاح المرأة وحققت نجاحاً لدى الجمهور.
Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walkerعام 2020 تم عرض مسلسل Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker وقد جسّد بطولته: أوكتافيا سبنسر، واستعرضت أحداث المسلسل قصة كفاح أول مليونيرة أمريكية من أصل أفريقي؛ حيث بدأت حياتها العملية من خلال العمل كغسالة ملابس، ثم كافحت على مدار سنوات ونجحت في تأسيس إمبراطورية لمُنتجات الجمال والعناية بالشعر.
ونجحت خلال مسيرتها العملية في أن تكون قدوة تتحدى العنصرية والفقر، وأكدت أن المرأة ذات البشرة السمراء يُمكنها أن تبني ثروة وتغيّر مجتمعها من الصفر وصولاً للقمة.
The Good Wifeيعَد مسلسل The Good Wife من أبرز المسلسلات التي تناولت سرد قصة نجاح المرأة، وقد تم عرضه على مدار 7 سنوات؛ بدءاً من عام 2009 إلى عام 2016. وقد دارت أحداث المسلسل حول زوجة سياسي تنهار حياتها؛ لتُقرر بناء نفسها من جديد مهنياً وعائلياً، وذلك من خلال العودة إلى مهنة المحاماة؛ لتُعيد بناء نفسها مهنياً وعائلياً. وتُحقق نجاحاً كبيراً وتعَد رمزاً للمرأة القوية.
وجاء المسلسل من تأليف روبرت كينغ، ميشيل كينغ. وشارك في بطولته: جوليانا مارغوليس، جوش تشارلز، كريستين بارانسكي، آرشي بنجابي، مات زكري، آلان كومينغ.
Little Womenعام 2017 تم عرض المسلسل الإنجليزي Little Women، والذي دارت أحداثه حول أربع شقيقات فقيرات يعشن في زمن الحرب الأهلية الأمريكية، ويخُضن رحلتهن في الحياة نحو الاستقلال. وجاءت رسالة المسلسل لتؤكد أن لكل امرأة طريقها الخاص نحو الحرية والنجاح.
وكان قد جسّد بطولة المسلسل عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: إميلي واتسون، مايكل جامبون، أنجيلا لانسبري.
Call the Midwifeيعَد مسلسل Call the Midwife من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي استعرضت دَور المرأة ونجاحها في المُجتمع، من خلال عرض تفاصيل حياة مجموعة من الممرضات في شرق لندن، خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، واللواتي يقمن برعاية النساء الفقيرات خلال الولادة. ومع ذلك يواجهن تحديات الفقر والتمييز الطبقي، إلا أن هذا لم يؤثر على دورهن في المجتمع.
وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً؛ حيث تم عرضه عام 2012، واستمر عرضه حتى الآن من خلال 14 موسماً. وقد شارك ببطولة المسلسل: هيلين جورج، لورا ماين، جينسيكا راين.
Anne with an Eعام 2017 تم عرض المسلسل الكندي Anne with an E، والذي حقق نجاحاً مُستمراً لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2019. ودارت أحداثه حول فتاة يتيمة تُقرر أن تتحدى مجتمعها المُحافظ، من خلال الاستعانة بخيالها وذكائها؛ لتنجح في أن تكون مُعلمة وكاتبة مؤثّرة؛ ليؤكد المسلسل على رسالته بأن التعليم والخيال يمكن أن يصنعا مصيراً وحياة جديدة للمرأة.
وجاء المسلسل من بطولة: أميبيث ماكنولتي، لوكاس جيد زومان، جيرالدين جيمس، دليلا بلا.
