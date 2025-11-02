تابع الان خبر محمد بن سلمان يمنع تجول الأجنبيات بدون عباءة في شوارع السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - في قرار مفاجئ ومثير للجدل، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إلزام جميع النساء الأجنبيات بارتداء العباءة في شوارع المملكة، حيث يأتي القرار ضمن جهود الحفاظ على القيم والتقاليد المحلية. ويشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دولار على أي امرأة أجنبية ترفض الالتزام، كما يتضمن القرار منع دخول أي أجنبية إلى المملكة إذا خالفت هذا التوجيه، مما أثار نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. البعض يرى أن القرار يعكس احترام التقاليد والقوانين المحلية، بينما اعتبر آخرون أنه قد يؤثر على صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية. فهل تعتقد أن القرار يعزز احترام القوانين المحلية، أم أنه قد يواجه تحديات دولية؟ موضوعات متعلقة