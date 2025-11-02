في أحدث ظهور.. نادية الجندي تتألّق بالبدلة الرجالية وهكذا جاءت إطلالتها

نادية الجندي تظهر بالبدلة الرجالية

https://www.instagram.com/p/DQjOd_SDYSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjOd_SDYSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjOd_SDYSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 2025

تكريم نادية الجندي في مهرجان الزمن الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - بإطلالة مختلفة، ارتدت "نجمة الجماهير" الفنانةبدلة رجالية، وذلك في أحدث ظهور لها أثناء حضورها الندوة الخاصة التي أُقيمت بعد تكريمها ضمن فعاليات مهرجان وهران السينمائي في دورته الـ13.خرجت النجمةعن المعتاد عليها، وذلك في أحدث ظهور لها؛ حيث شاركت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور ظهرت خلالها وهي ترتدي بدلة رجالية باللون الزيتي، مع ربطة عنق ملوّنة سيطر عليها اللون الأحمر، مع حقيبة وحذاء باللون الأسود. وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.وقد علّقتعلى الصور قائلة: "صباح يوم جديد من وهران بالجزائر لحضور ندوة المؤتمر الصحفي الخاصة التي أقيمت بمناسبة تكريمي. مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي".وقد انهالت التعليقات على صورمن قِبل زملائها والجمهور، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها واختلافها بالبدلة.شهد حفل افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، تكريم الفنانةبالإضافة إلى 5 شخصيات فنية عربية مؤثّرة سيتم تكريمهم، وهم: "النجم السوري غسان مسعود، النجم المصري ياسر جلال، والفنان الجزائري سيد أحمد أقومي، المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والنجم السوري باسل خياط". وذلك ضمن فاعليات الدورة الـ13، والتي انطلقت خلال الفترة من 30 أكتوبر الفائت، إلى يوم 5 نوفمبر الحالي؛ حيث يواصل المهرجان الاحتفاء بـ السينما العربية ونجومها، في أجواء مُفعمة بالشغف والإبداع.اطلعي على نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع الراحلة سميحة أيوب وتوجّه لها رسالة مؤثّرةوتشهد الدورة الـ13 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، مشاركة 60 فيلماً متنوّعاً. فيما تضم المسابقات الرسمية 3 فئات فقط، وهي: مسابقة الفيلم الروائي الطويل، والروائي القصير، والوثائقي الطويل.ويأتي ذلك إلى جانب تنظيم عدد من الورش، منها: ورشة بعنوان "سينما الموبايل"؛ حيث سيتعلّم الحضور كيفية تحويل الهاتف إلى أداة لصناعة الأفلام الاحترافية. وكذلك ورشة عن السيناريو، وخوض رحلة معمقة في تحويل الأفكار إلى أعمال فنية. وأخرى عن الفيلم الوثائقي، وكيفية بناء مشروع وثائقي متكامل.كما كُرّمت الفنانةمنذ فترة في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه هراتش ساغبازاريان، عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحدٍ من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت حينها عبْر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم. وجاء في الكلمة التي ألقتها نادية الجندي على المسرح بعد تكريمها: "أنْ يُكرّم عملٌ بعد مرور كلّ هذه السنوات؛ فهذا دليل على أمر واحد فقط، أن الفن الجيّد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش، ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلاً لا يوجد مقولة، أن أحداً يقدّم فناً رديئاً ويقول إن الجمهور عايز كده. لا، الجمهور مش عايز كده، الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".يمكنكِ قراءة: ماذا قالت نادية الجندي بعد تكريمها بجائزة نجوم الزمن الجميل؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».