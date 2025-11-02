بعد مشاركة كلودين صعب بالاحتفال بيوم ميلاد إليسا.. إضاءة على صداقتهما المميزة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - لايزال يوم ميلاد الفنانة إليسا يتصدر الترند بالرغم من احتفالها به منذ بضعة أيام في أحد مطاعم بيروت حيث شهد الحفل العديد من المفاجآت السارة من قبل أصدقائها الذين احتفلوا بيوم ميلادها ومن ضمنهم السيدة كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب التي خطفت الأنظار في الحفل وتصدرت الترند. علمًا أن صداقة قوية تربط كلودين صعب وإليسا تعود لسنوات طويلة. إذ كان للعلاقة الطيبة والصداقة المتينة التي جمعت بين إليسا والمصمم إيلي صعب منذ تعارفهما أثر بالغ بانتقالها إلى جميع أفراد أسرته من زوجته كلودين صعب إلى أولادهما إيلي صعب جونيور وسيليو وميشال. وتعترف إليسا أن المصمم العالمي إيلي صعب وأفراد أسرته باتوا أكثر من أصدقاء لها، لقد أصبحوا جزءًا من عائلتها وتقضي جزءًا كبيرًا من وقتها في منزلهم. ونسلط الضوء في هذا التقرير على الصداقة المميزة التي تجمع إليسا وكلودين صعب.

إليسا وكلودين صعب وصداقة تمتد منذ سنوات



تجمع الفنانة إليسا وكلودين صعب صداقة منذ سنوات وهما تلتقيان دائمًا في مناسبات عدة سواء فنية وغيرها تتعلق بالموضة وأخرى إنسانية اجتماعية، ومنها مشاركتهما مرة في حفل خيري لدعم الأطفال ذوي القصور القلبي في العام 2017 وغيرها العديد من المرات.

إليسا وكلودين صعب مرة في حفل خيري لدعم الأطفال ذوي القصور القلبي في العام 2017- الصورة من حساب إليسا على الفيسبوك

وأيضًا كان لإليسا حضور لافت في الحفل الأسطوري The 1001 Seasons of Elie Saab الذي أقيم في نوفمبر من العام الفائت في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض وبإشراف وتنظيم هيئة الترفيه وكان محط أنظار العالم حيث كانت ليلة أسطورية ضمت نجوماً من مختلف العالم العربي والعالمي في حدث غير مسبوق خطف اهتمام الصحافة العربية والعالمية والجمهور، ضمن ليلة تكريمية للمصمم العالمي إيلي صعب. وقد توافد النجوم للاحتفال بمسيرته المبدعة التي امتدت على مدار 45 سنة في مهنة تصميم الأزياء حيث أوصلت موهبته اسمه إلى العالمية وليكون محط أنظار النجمات لاختيار أزيائه. ومن ضمنهن إليسا التي حضرت الحفل. وكانت حاضرة بشكل بارز أيضًا في الصور التذكارية مع المصمم إيلي صعب وزوجته كلودين وكريستينا صعب والنجمة العالمية جينفير لوبيز.

https://www.instagram.com/p/DCcP_L0MWTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCcP_L0MWTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCcP_L0MWTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



كما وتتشارك إليسا وكلودين صعب الاحتفالات بأيام ميلادهما. وكان حضور كلودين صعب مؤخرًا في حفل ميلاد صديقتها إليسا خطف الأنظار وتصدر الترند، وشاركت بفرح صديقتها بقطع قالب حلوى يوم ميلادها متمنية لها يوم ميلاد سعيد ودوام الصحة والنجاح والتألق.

كلودين صعب تشارك صديقتها الفنانة إليسا قطع قالب حلوى يوم ميلادها- الصورة من حساب فانز إليسا على إنستغرام

كذلك شاركت كلودين صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بإليسا في يوم ميلادها على وقع أغنية Happy Birthday on Piano.

شاركت كلودين صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بإليسا في يوم ميلادها

وكان سبق حفل يوم ميلاد إليسا منذ أشهر أيضًا، مشاركة إليسا بدورها بيوم ميلاد كلودين صعب في مارس الفائت بحضور الإعلامية جيسيكا عازار.

نشرت جيسيكا عازار عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بكلودين صعب وإليسا

إليسا: تربطني صداقة بالمصمم العالمي إيلي صعب وبزوجته كلودين وأولادهما

وكشفت إليسا في أحد تصاريحها مرة من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستغرام أن المصمم العالمي إيلي صعب وأفراد أسرته باتوا أكثر من أصدقاء لها، لقد أصبحوا جزءًا من عائلتها قائلة: "تربطني علاقة شخصية بالمصمم إيلي صعب بعيدًا عن الموضة وحتى عندما تعارفنا كان ذلك في ظروف بعيدة عن الموضة. كذلك تربطني صداقة به وبزوجته كلودين وأولادهما"، مضيفة: أنا "بضلّ عندهم" أزورهم دائمًا عندما يكونون في بيروت. نحن أكثر من أصحاب".

وتابعت تصريحها في الفيديو عن المصمم إيلي صعب ووصفته أنه إنسان رائع على الصعيد الإنساني مضيفة "إضافة لتمتعه بموهبة كبرى وأنه كريم ولديه كل المواصفات التي نحب توفرها في شخص نحب أن نكون معه. والأهم من ذلك كله أن لديه موهبة كبيرة جدًا أوصلها للعالم كله. وهذا يجعلني أشعر بالفخر كلبنانية. أفتخر به على صعيد الموضة وعلى الصعيد الإنساني".

View this post on Instagram A post shared by Elissa (@elissazkh)

إليسا تشارك عائلة المصمم إيلي صعب أفراحهم

كذلك تشارك إليسا أفراح عائلة المصمم إيلي صعب وهي كما وصفت نفسها أنها تشعر أصبحت فردًا من أسرتهم. فكان لها حضور بارز في حفلي زفاف كل من إيلي صعب جونيور من كريستينا صعب وسيليو صعب من زين قطامي. وبدت في قمة سعادتها وهي ترقص الدبكة في الحفل الذي سبق حفل زفاف سيليو منذ بضعة أشهر. ونشرت كلودين صورة جمعتها بإليسا من حفل عبر حسابها على إنستغرام.

حفل ميلاد إليسا بحضور العديد من النجوم

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

وكانت إليسا تشعّ فرحًا وإشراقة وسعادة وسط الفنانين الذين شاركوها سعادتها ووسط العديد من أصدقائها المقربين ومن ضمنهم كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بالاضافة "لاقتحام" النجوم المصريين أحمد السقا وماجد المصري وكريم فهمي الحفل بشكل مفاجىء مما جعل إليسا تشعر بالدهشة والسعادة. وهرعت لملاقاتهم لحظة دخولهم مرحبة بهم بكل سرور. ثم جعلتهم يشاركونها الغناء ومنها أغنية "وتقابل حبيب" التي تشاركتها مع بطل العمل كريم فهمي. هذا العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا أثناء عرضه برمضان الفائت وكان لتتر المسلسل الذي تؤديه إليسا النصيب الوافي من النجاح أيضًا. وكذلك غنى معها النجمان أحمد السقا وماجد المصري وكان قالب الحلوى ملفتًا للنظر لضخامته ولقيام إليسا بإطفاء 54 شمعة وضعت عليه وهو الرقم المساوي لعمرها. وسيطرت الفرحة على جميع الحاضرين ومنهم الممثل نيكولا معوض وزوجته والممثل ومقدم البرامج عادل كرم وزوجته والكثيرون في هذه الليلة الاستثنائية الاحتفالية. وغنى الفنان كارلوس لإليسا وخلق جوًا حماسيًا راقصًا أسعد الحضور الذي جاء يشارك إليسا فرحتها. وانتشرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة كلودين صعب إليسا فرحتها بيوم ميلادها.

الاحتفالات مازالت مستمرة بيوم ميلاد إليسا

استمرارًا بالاحتفال بيوم ميلادها، تمّ أمس الأول أيضًا وبينما كانت إليسا في طريقها إلى العقبة في الأردن لإحياء حفل ضمن مهرجان تونوفا، الاحتفال بيوم ميلادها أيضًا في الطائرة من قبل طاقم الطائرة. ونشرت إليسا مقطع فيديو على ستوري حسابها على إنستغرام يوثق هذه اللحظات ولدى وصولها إلى العقبة واستقبالها بباقة من الورد.

سكرين شوت من الفيديو الذي شاركته إليسا عبر ستوري حسابها على إنستغرام من احتفال طاقم الطائرة المتوجهة إلى العقبة بيوم ميلادها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».