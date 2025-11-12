وفاة والد الفنان محمد رمضان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلن الفنان المصري محمد رمضان وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع انستغرام، ويتم تشييع جثمان والد محمد رمضان عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بالقاهرة.

وكتب محمد رمضان على حسابه على انستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود، في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك"

يذكر أن والد محمد رمضان كان بعيداً عن الأضواء التي تحاصر الابن، ولكن محمد رمضان نشر له بعض الصور، حيث ظهر ببشرته السمراء الداكنة، مما جعل البعض يقول إن أصوله تعود إلى السودان، ولكن حقيقة الأمر أن الأب من محافظة قنا في جنوب مصر، حيث تتشابه الملامح الشكلية للبعض منهم مع أهل السودان.

وعمل والد محمد رمضان في مهنة الخياطة "حياكة الملابس" وفقاً لما نشرته مصادر مصرية، وفي بعض أحاديثه القليلة عن الوالد قال رمضان إنه كان يتمتع بخفة ظل لا مثيل لها، وأنه الوحيد الذي كان يتمكن اضحاكه، كما أشار محمد رمضان إلى أن والده كان متديناً بشدة، وحافظاً للقرآن الكريم كاملاً على حد تأكيداته.