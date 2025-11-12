DR7 وFWZ يتأهلان إلى نهائي بطولة “Kings Cup MENA” بعد ليلة حافلة بالإثارة في موسم الرياض

شهدت بطولة “Kings Cup MENA” واحدة من أكثر لياليها تشويقًا مساء البارحة (الثلاثاء)، مع إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي التي قدّمت جرعة عالية من الحماس والتنافس بين نخبة صنّاع المحتوى في المنطقة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع كل لحظة على أرض الملعب وفي البث المباشر عبر المنصات الرقمية.

وانطلقت الأجواء الحماسية منذ ربع النهائي، حيث واجه Turbo FC (TRB) بقيادة المصري تربون نظيره 3BS بقيادة الأردني عبسي، في مواجهة مثيرة تبادل فيها الفريقان السيطرة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يحسمها TRB لصالحه بنتيجة ٧ – ٥. وفي المباراة الثانية، قدّم FWZ بقيادة الكويتي فواز أداءً متزنًا هجومًا ودفاعًا، محققًا فوزًا واضحًا على Ultra Chmicha (ULC) بقيادة المغربي إلياس المالكي بنتيجة ٦ – ١، ليؤكد جاهزيته للمراحل الحاسمة.

وفي نصف النهائي الأول، واصل فريق DR7 بقيادة السعودي دربحة عروضه القوية بعد فوزه على Turbo FC (TRB) بنتيجة ٦ – ٣، في لقاء أظهر فيه الفريق تفوقه التكتيكي وقدرته على الحسم في الأوقات الحاسمة.

وعبّر دربحة عقب المباراة عن سعادته بالتأهل، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الفريق واستعداده للنهائي، ومشيرًا إلى أن الجماهير كانت الدافع الأكبر وراء هذا الأداء اللافت.

أما نصف النهائي الثاني، فجمع بين FWZ بقيادة الكويتي فواز وSXB بقيادة السعودي شونغ بونغ، في مواجهة مثيرة اتسمت بالندية حتى لحظاتها الأخيرة. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل ٢ – ٢ قبل أن يحسم FWZ اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة ٢ – ١، ليخطف بطاقة العبور إلى النهائي بعد أداء بطولي وروح رياضية عالية.

وأكد فواز عقب اللقاء أن فريقه قادم بقوة نحو النهائي، معبّرًا عن فخره بالمستوى الذي قدّمه اللاعبون والتجانس الكبير الذي ظهر خلال البطولة.

وبذلك، تأهل DR7 وFWZ إلى النهائي الكبير الذي سيقام مساء الجمعة المقبل ١٤ نوفمبر، حيث سيجمع الفريقين في مواجهة مرتقبة على اللقب، لتتوج رحلة البطولة التي قدّمت للجمهور مزيجًا فريدًا من المنافسة، والإبداع، والتفاعل الجماهيري الذي رسّخ مكانة Kings Cup MENA كأحد أبرز البطولات الرياضية الترفيهية في موسم الرياض.