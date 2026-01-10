الممثلة التركية بيرجوزار كوريل تكسر صمتها حول المَشاهد الجريئة: “إسألوا الرّجال أيضًا”

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثّلة التّركيّة بيرجوزار كوريل جدلًا واسعًا بتصريحها الأخير ردًّا على الأسئلة المتكرّرة حول المشاهد الجريئة الّتي قدّمتها في مسلسل “الأوّل والأخير”، مؤكّدة رفضها ازدواجيّة المعايير في هذا النّوع من النّقاشات. وقالت: “لا تسألوا الرّجال هذه الأسئلة… لا أفهم لماذا ما زلنا نتحدّث عن هذه الأمور”، في إشارة واضحة إلى النّظرة المختلفة للأدوار النّسائيّة في الدّراما.

يأتي هذا التّصريح بالتّزامن مع إطلاق البرومو الأوّل للموسم الثّالث من المسلسل الّذي تضمّن مشاهد جريئة ولافتة، هذا ما أعاد العمل إلى دائرة الاهتمام والجدل قبل عرضه المرتقب.

ومن المقرّر عرض الموسم الجديد من مسلسل «الأوّل والأخير» في الثّلاثين من يناير ضمن أعمال HBO Original، من بطولة بيرجوزار كوريل وتيموتشين إيسن اللذين يمثّلان شخصيتَي “غونش” و”سيركان”، ويشارك في البطولة عدد من الممثّلين، أبرزهم: دينيز جيليلوغلو، جيزم أردم، جمال توكتاش، دوروكان تشيليككيايا، توقتش ألتو، أيدان تاش، ميليسا بيربيروغلو، إلى جانب وجوه جديدة وضيوف شرف من بينهم إبرو دميردوفن وإكين ميرت دايمز.

المسلسل من كتابة هاكان بونومو، إخراج دفريم يالتشين ومن إنتاج أورتاكش يابيم، وسط توقّعات بأن يكون الموسم الثّالث الأكثر جرأة وتشويقًا منذ انطلاق العمل.