- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - فريق التحرير: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تأكيد حضورها على الساحة الفنية العالمية، من خلال مشاركتها في حفل الافتتاح الرسمي لألعاب Open Masters Games في أبوظبي لعام ٢٠٢٦، حيث ستقدّم عرضًا غنائيًا مشتركًا إلى جانب نخبة من النجوم العالميين والعرب، هم: ريتا أورا، ليونا لويس، وراشد النعيمي.
وخلال حفل الافتتاح، المقرر إقامته في ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٦ في مدينة زايد الرياضية – أبوظبي، ستجتمع كارول سماحة على المسرح مع النجوم لتقديم أغنية مشتركة أُعدّت خصيصًا لهذه المناسبة، في لحظة موسيقية استثنائية تجمع بين الثقافات والأصوات العالمية.
وتأتي هذه المشاركة في مرحلة فنية تشهد فيها كارول سماحة نشاطًا مكثفًا وحضورًا لافتًا على أهم المسارح الإقليمية والدولية. كما من المقرر أن تحيي حفلة فنية ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الخميس المقبل، تجمعها بالنجمَين راغب علامة وعاصي الحلاني، من تنظيم بنشمارك وإخراج كميل طانيوس، تحت رعاية هيئة الترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تحجز مكانها في حدثَين بارزَين… الرياض وأبوظبي على الخريطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.