كارول سماحة تحجز مكانها في حدثَين بارزَين… الرياض وأبوظبي على الخريطة

دبي - فريق التحرير: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تأكيد حضورها على الساحة الفنية العالمية، من خلال مشاركتها في حفل الافتتاح الرسمي لألعاب Open Masters Games في أبوظبي لعام ٢٠٢٦، حيث ستقدّم عرضًا غنائيًا مشتركًا إلى جانب نخبة من النجوم العالميين والعرب، هم: ريتا أورا، ليونا لويس، وراشد النعيمي.

وخلال حفل الافتتاح، المقرر إقامته في ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٦ في مدينة زايد الرياضية – أبوظبي، ستجتمع كارول سماحة على المسرح مع النجوم لتقديم أغنية مشتركة أُعدّت خصيصًا لهذه المناسبة، في لحظة موسيقية استثنائية تجمع بين الثقافات والأصوات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في مرحلة فنية تشهد فيها كارول سماحة نشاطًا مكثفًا وحضورًا لافتًا على أهم المسارح الإقليمية والدولية. كما من المقرر أن تحيي حفلة فنية ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الخميس المقبل، تجمعها بالنجمَين راغب علامة وعاصي الحلاني، من تنظيم بنشمارك وإخراج كميل طانيوس، تحت رعاية هيئة الترفيه.