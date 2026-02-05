جوني ديب يفاجئ الجمهور بلوك صادم في أحدث أعماله… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: ظهر النجم الأميركي جوني ديب (٦٢ عامًا) بشكل غير قابل للتعرف عليه أثناء تصويره فيلم “إبنيزر: قصة عيد الميلاد” في لندن، حيث يجسّد شخصية إبنيزر سكروج الشهيرة من رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكية.

وضع “ديب” مكياجًا لتجسيد ملامح الشخصية، وظهر مرتديًا معطفًا أزرق وأسود مع بيجاما، ما أضفى واقعية على الدور.

ويشارك في الفيلم أيضًا أندريا رايسبوروغ، إيان ماكيلين، روبرت غرينت، ديزي ريدلي، وسام كلافلين، ويخرجه تي ويست، مستندًا إلى الرواية الأصلية الصادرة عام ١٨٤٣. ويعد هذا العمل أول فيلم هوليوودي كبير لجوني ديب منذ ٢٠١٩، بعد فترة ابتعاد عن المشاريع الضخمة.

من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور العرض عبر باراماونت بيكتشرز بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ويُتوقع أن يكون عودة قوية لديب إلى الشاشة الكبيرة.