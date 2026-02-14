الشامي يعتذر عن حفله في ميامي باللحظة الأخيرة بسبب عارض صحّي مفاجئ

دبي - فريق التحرير: ​إعتذر الفنان الشامي عن المشاركة في رحلة “Stars on Board” هذا العام وذلك بسبب وعكة صحية ألمّت به مؤخراً نتيجة إصابته بفيروس، مما منعه من السفر واللحاق بزملائه الفنانين والجمهور.

​في التفاصيل، شارك “الشامي”، هذا الخبر المؤسف مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”، معبراً عن حزنه لعدم تمكنه من التواجد، إذ كتب: ​”أعتذر من كل قلبي لجمهور Stars on” “Board العزيز، لأنني للأسف لن أتمكن من التواجد معكم في هذه الرحلة بسبب وعكة صحية شديدة أصابتني نتيجة فيروس وذلك جراء سفري الأخير.”

وأضاف:​ “على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي لأكون متواجداً، كما بذل القائمون على الرحلة -وعلى رأسهم الأستاذ يوسف حرب- المستحيل وحاولوا تأجيل موعد طائرتي من الأمس إلى اليوم، إلا أنه لسوء الحظ لا يزال وضعي الصحي صعباً جداً، ولا يسمح لي بالسفر لساعات طويلة فوق المحيطات،

أتمنى لكم أوقاتاً سعيدة وممتعة في هذه الرحلة وكل التوفيق للجميع وللنجوم الزملاء وإن شاء الله أراكم في السنة القادمة بإذن الله.”