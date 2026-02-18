بالفيديو: حدث مفاجئ يقطع حفل إليسا… لحظة غير متوقعة قلبت الأجواء

دبي - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام طفلة صغيرة لمسرح حفل الفنانة إليسا الذي أحيته مؤخراً في مدينة ميامي الأميركية، في مشهد عفوي خطف الأنظار وأثار موجة واسعة من التفاعل عبر المنصات الرقمية.

وفي التفاصيل، اظهر الفيديو الطفلة وهي تصعد الى المسرح بشكل مفاجئ اثناء تقديم اليسا اغنية “انا وبس” قبل ان تتوجه نحوها وتعانقها وسط ذهول الحضور.

و انتشر المقطع بشكل كبير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بردة فعل إليسا العفوية، مشيدين بتصرفها الهادئ مع الطفلة.

ويأتي هذا الحفل بعد ساعات من طرح تتر مسلسل “على قد الحب” بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، والذي تؤديه إليسا بصوتها الدافئ وإحساسها العالي، حيث لاقى التتر تفاعلاً لافتاً منذ اللحظات الأولى لصدوره، وتداول الجمهور مقاطع منه عبر المنصات الرقمية، مشيدين باختيارها لأداء العمل وبالطابع الرومانسي الذي ينسجم مع أجواء المسلسل.