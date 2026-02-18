حكم مفاجئ يصب في صالح شيرين عبد الوهاب… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب انتصارًا قانونيًا جديدًا، بعد صدور حكم يُلزم الشركة المحتكمة بشأن قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بسداد مبلغ ثلاثمائة وسبعون ألف دولار أميركي لصالحها.
وأوضح المستشار ياسر قنطوش في بيان توضيحي أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر القرار بعد دراسة النزاع القائم بين الطرفين، مؤكدًا أحقية الفنانة في المطالبة بحقوقها القانونية.
وأضاف البيان أن الحكم يعكس قوة موقف شيرين عبد الوهاب القانوني بعد تقديم كافة المستندات والأدلة المطلوبة أمام هيئة التحكيم، ويؤكد احترام العقود وصون الحقوق القانونية، ليصدر القرار منصفًا ومقرًا بكامل حقوقها.
